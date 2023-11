Evo kako odštopati umivaonik uz tri sastojka koja sigurno imate u svojoj kuhinji

Sigurno ste se barem jednom u svojem životu borili sa zaštopanim umivaonikom ili pak sudoperom. To je situacija koja se događa relativno često, poprilično je neugodna, ali na svu sreću ne morate se odmah okrenuti kemikalijama kako bi riješili ovaj problem. Stručnjaci čak i savjetuju da ovaj problem pokušate riješiti bez uporabe kemikalija, pa tako Ryan Nelson, vlasnik vodovoda, tvrdi da kemijska sredstva za čišćenje odvoda samo oštećuju cijevi, piše Tips & Tricks.

WATCH: How to unclog a sink drain without calling a plumber using just hot water, baking soda & vinegar. pic.twitter.com/0B7v7NfhNz





— TODAY (@TODAYshow) September 16, 2016