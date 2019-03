Englezi u čaj dodaju mlijeko: Nije pomodarstvo nego ‘ritual’ koji će vam spasiti život

Autor: ZG/Dnevno.hr

Svake sekunde u svijetu se ispije oko 25.000 šalica čaja. Prema najnovijim istraživanjima ovaj napitak ne bi trebalo da pijete vruć jer se time povećava rizik obolijevanja od raka jednjaka.

Prema studiji koja je obuhvatila više od 50 tisuća Iranaca, starosti od 40 do 75 godina došlo se do pomalo zabrinjavajućih podataka koji govore kako se čak i u oblastima gdje se konzumira dosta čaja, pojavio povećan broj oboljelih od karcinoma jednjaka. Iako su primarni faktori rizika za ovu opasnu bolest pušenje i alkohol, konzumiranje vrućih napitaka povećava broj stanica odgovornih za ovu vrstu raka. Stručnjaci kažu da to potencijalno nastaje zbog dugotrajnog oštećenja stanica uzrokovanih vrućim napitcima.

Jedna studija pokazala je da temperatura čaja koji se pije samo nekoliko sekundi nakon što je skuhan, može izazvati ozbiljna i trajna oštećenja sluznice, jednjaka i glasnica.

Faktori poput više temperature čaja, toga da osoba voli piti veoma vruć čaj i kraće vrijeme između ulijevanja čaja u šalicu i ispijanja, povezani su s većim rizikom obolijevanja od raka jednjaka.

U usporedbi sa sudionicima koji su pili oko dvije šalice čaja niže temperature, osobe koje su pile više od dvije šalice čaja dnevno, i to temperature više od 60 stupnjeva, imale su 90 posto veći rizik od raka jednjaka.