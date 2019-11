E-CIGARETE SU GA ZAMALO UBILE: Teenageru otkazala pluća nakon pušenja ove zamjenske cigarete!

Autor: P.B./Dnevno

Tinejđer je skoro smrtno stradao nakon katastrofalne reakcije u njegovim plućima što je uzrokovala e-cigareta. Nakon što su mu pluća otkazala Ewana Fishera su premjestili na umjetna pluća koja su ga održavala na životu. Ewan je rekao za BBC da su ga e-cigarete gotovo upropastile i upozorava druge mlade ljude da ih ne koriste. Njegov liječnik kaže da e-cigarete nisu sigurne, iako zdravstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu tvrdi da su 95% sigurnije od duhana.

Što se dogodilo?

Ewan je počeo s pušenjem e-cigareta rane 2017. godine kako bi mu pomogle u prestanku pušenja običnih cigareta. Iako je bio maloljetan kaže “da je bilo lako” kupiti cigarete ili e-cigarete. Ewan je svibnju te godine imao sve većih problema s disanjem. Njegova majka ga je odvezla na hitni prijem, jer se je počeo gušiti i kašljati u snu. Njegova pluća su počela otkazivati, te je vrlo brzo je završio na aparatima u intenzivnoj njezi u Queen’s Medical Centru u Nottinghamu. “Mislio sam da ću umrjeti”, rekao je Ewan za BBC News.

Kako je on sada?

Ewan ima 19 godina i imao je vrlo dug oporavak. Šest mjeseci mu je bilo potrebno da stane na noge. “Još uvjek nisam na starom, rekao bih da sam na 75%-80% snage, u poslijednjih šest mjeseci se osjećam bolje,” kaže. “E-cigarete su mi skoro uništile život, pokušao sam reći svima, ali oni me ne slušaju i smatraju me glupim. Trudim se reći prijateljima, no oni me ne slušaju. Još uvjek to rade… iako su vidjeli što mi se dogodilo.”, dodaje. “Da li je zbilja vrijedno riskirati život zbog e-cigareta?, Zbilja ne želim da drugi završe kao ja i ne želim da završe mrtvi, ne želim to nikome.”





Da li su za njegovo stanje krive e-cigarte?

Njegov liječnik smatra da jesu. Ewan jke razviocondition called hipersenzitivni pneumonitis – nešto što je udisao mu je nadražilo imunitet s katastrofalnim posljedicama. Kada su znanstvenici ispitivali dvije tekućine za e-cigarete koje je Ewan koristio, pronašli su da je jedna od njih odgovorna za burnu reakciju njegovog imunosnog sustava. “E-cigarete nisu sigurne, osobito za ,mlade ljude, ne bi uopće trebali biti blizu toga. Na vlastitu štetu smatramo da su e-cigarete sigurnije od duhana.”, kaže dr. Bhatt.

Da li su e-cigarete opasne?

Pušenje cigarete je najgora stvar koju možete učiniti za svoje zdravlje. E-cigarete su prikazane kao način prestanka pušenja jer udišu nikotin u pari, a ne dimu. Ewanova je imao ekstremnu reakciju, ali što je s drugima koji ne bi završili s hipersenzitivnim pneumonitisom?

Da li je Ewanov slučaj sličan onima u SAD-u?

E-cigarete su povezane s 39 smrtnih slučajeva u SAD-u i zabrinuti smo koliko su istinu sigurne. Imali su 2.051 različitih slučajeva gdje su proizvodi e-cigareta naštetili plućima korisnika. Večinom ali ne svi su bili povezani s e-cigaretama i konzumacijom THC tekućina, psihoaktivnog sastojka u kanabisu. Ewan je koristio uobičajenu e-cigaretu iz dućana. Englesko Javno Zdravstvo kaže da su e-cigarete 95% sigurnije od običnih, ali da ne dolaze bez rizika. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su e-cigarete are “bez sumnje štetne i da je potrebna regulacija”. Smatraju da su e-cigarete ciljano usmjerene prema mladima, osobito s velikom ponudom okusa, te riskiraju normalizaciju pušenja; piše BBC.