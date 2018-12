DOSTA JE BILO SPAVANJA NA TRBUHU: Pogledajte zašto nije dobro za vaše zdravlje

Ovo možda niste znali, no vrijeme je da saznate, položaj u kojem spavate ima utjecaj na probavu i na način kako se vaše tijelo nosi s bolovima.

On je važan za vaše zdravlje jer utječe na sve, od mozga do crijeva. Poznato je koliko je sna dovoljno, a koliko je previše no trebali bi se zapitati i što nije u redu tijekom spavanja ako se svako jutro budite umorni.

Spavanje na trbuhu nikad se ne savjetuje jer ne podržava prirodnu krivulju kralježnica, što dovodi do preopterećenja. To stvara pritisak na zglobove i mišiće što može dovesti do boli, ukočenosti i osjećaja trnaca.

“Prisiljavamo svoj vrat da bude u rotirajućem, zatvorenom, čvrstom položaju, što također ugrožava disanje i cirkulaciju”, rekla je fizioterapeutkinja Vivian Eisenstadt.

Ono može biti korisno za one koji hrču jer pomaže u održavanju dišnih puteva otvorenima. Međutim, glava okrenuta u jednu stranu dugo vremena može dovesti do bolova. Ovu pozicija također trebaju izbjegavati oni koji pate od bolova u vratu ili leđima.

Dok je spavanje na lijevom boku najzdravije. Položaj u kojem spavaš utječe na to kako tvoja crijeva rade. Sa spavanjem na lijevo strani treba započeti kako bi se spriječila žgaravica i dopustilo pokretanje crijeva. No ukoliko imate bolove u ramenu izmjenjujte strane ili postavite čvrsti jastuk između koljena i zagrlite ga kako bi podupro kralježnicu.