Dobro se zagledajte u oči! Evo što vam govore o stanju vašega zdravlja

Autor: ZG/Dnevno.hr

Tijelo nam daje različite znakove koji otkrivaju naše zdravstveno stanje. Tako i oči govore puno toga. Taj osjetljivi organ na različite nam načine daje do znanja da nešto nije u redu.

Previše ste pod stresom

Ako oči odjednom počnu titrati češće nego inače, može značiti da ste pod prevelikim stresom. Igranje kapaka može uzrokovati i nedostatak magnezija.

Previše ste na suncu

Ako se na sljepoočnici pojavi žućkasto ispupčenje, to može biti dobroćudna degeneracija tkiva (pinguecula). Krivac za to je UV svjetlo. Dobre sunčane naočale to mogu lako spriječiti.

Previsoka razina kolesterola

Oko šarenice, iza bjeloočnice stvara se bijelo-žućkasti prsten. Pun je masnoće te ukazuje na poremećenu izmjenu masnoće. Previše masnoće u krvi je opasno, te se povezuje s rizikom od infarkta.

Imate probleme s određenim organima

Žuta boja očiju uglavnom je znak problema sa žuči ili jetrom. Iza toga se može kriti i žutica, te smetnje u metabolizmu.