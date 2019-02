Do ravnog trbuha u šest koraka: Evo kako izbjeći nadutost!

Autor: Iva Hanzen

Uzroci nadutosti mogu biti složeni i nimalo zabavni za one koji to često doživljavaju. Zato vam donosimo nekoliko savjeta koji bi vam mogli pomoći da shvatite što izaziva nadutost, ali i načine kako to popraviti. Imajte na umu da ovo nije pristup koji odgovara svim tipovima ljudi, ali će vam bar donekle ili u potpunosti pomoći. Ako i nakon što isprobate neke od ovih stvari, ne možete riješiti ozbiljne probleme s nadutošću, razmislite o razgovoru s liječnikom kako biste riješili bilo kakvu potencijalnu crijevnu disbiozu odnosno, neravnotežu mikroorganizama u vašem organizmu.

1.Jedite svjesnije i sporije

Hranu smo skloni samo lagano prožvakati i doslovno ju progutati. No, trebalo bi si dati vremena da ju prožvačemo kako spada. Na početku će vam možda dobro doći da brojite zalogaje, a kasnije će vam duže žvakanje ući u naviku. Ne morate pretjerivati i napraviti kašu od zalogaja od silnog žvakanja, ali probajte svaki zalogaj prožvakati desetak puta. Zgodan trik su salate od riže ili ječma s mnoštvom mahunarki i izribane mrkve, crne rotkve, cikle i sličnog povrća. Osim što je ovakav obrok iznimno hranjiv i zdrav, ova su namirnice jednostavno tako građene, da to tako nazovemo, odnosno pune su vlakana pa ih ni ne možete jesti brzo, nego vas jednostavno sile da ih dobro prožvačete. Ovaj savjet se savršeno nadograđuje na ovo: jedite svjesnije. Pritom se misli na to da kada uđete u supermarket ne bacate hranu u košaricu stihijski, niti da ju pripremate i jedete stihijski, nego da pomno isplanirate što ćete jesti pa možda i čitav tjedan unaprijed. Tako ćete unositi manje junk fooda u sebe.

2. Izbjegavajte šećerni alkohol

Ovaj zaslađivač nalazi se u brojnoj industrijski prerađenoj hrani pa čak i žvakama. Ako ste mislite da ćete žvakanjem žvake odagnati glad i izravnati trbuh, razmislite opet jer se šećerni alkohol nalazi čak i u njima.

3. Razmislite o unosu vlakana u svoje tijelo

Pitajte se iskreno: Unosim li dovoljno biljnih vlakana u sebe? Odgovor je vrlo vjerojatno ne, a to je prava šteta jer su biljna vlakna maksimalno hranjiva, produžuju osjećaj sitosti, sprečavaju nadutost i posvuda su oko nas. Koje god voće i povrće da izaberete nećete pogriješiti jer su ove namirnice pune biljnih vlakana. Dobar primjer su recimo jabuke. Pune su vlakana, lako ih je nositi na posao, a možete ih jesti čak i kada ste u žurbi.

4. Ubacite više fermentirane hrane

Najbolji način da poboljšate svoje crijevne bakterije je konzumiranje fermentirane hrane koja je bogata hranjivim tvarima i probioticima. Fermentirane namirnice poboljšavaju probavu i ne samo to, već i hranjivost ostalih namirnica, a i snažan su eliminator toksina iz našeg tijela. Odličan primjer fermentirane hrane je kiseli kupus, ali i zapravo sva ukiseljena hrana. Naravno najbolja je ona domaća, a ne primjerice kiseli krastavac iz hamburgera. K tome, ne zaboravimo da tu spadaju i sirevi te jogurt.

5. Koristite više jabučnog octa

Neki kažu da ga je dobro piti svako jutro, no bit će dovoljno i ako ga polijete po salati. To između ostalog podrazumijeva i da jedete više salate. Sjetite se savjeta broj 3 – vlakna, vlakna i onda još malo vlakana. Inače, ocat osim što ubija loše bakterije, produljava osjećaj sitosti pa vam je i to sigurno korisno za znati.

6. Pijte čaj od limuna i đumbira

Ako je neka kombinacija stvorena za detoksikaciju i rješavanje upala onda je to kombinacija ova dva voća, odnosno ovog voća i ovog korijena. Đumbir ne samo da je snažan borac protiv loših bakterija i to pogotovo u kombinaciji s limunom, nego i odlično sagorijeva masti.