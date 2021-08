DETALJNE UPUTE ZA PRIPREMU KEFIRA KOD KUĆE! On rješava sto problema i osvježava

Autor: N.K

Kefir je fermentirani mliječni napitak izrazitih nutritivnih vrijednosti, a koji ljudi pogrešno nazivaju i tibetanska gljiva. Riječ je zapravo o zrncima kefira od kojih si vrlo jednostavno svakog dana možete pripremati domaći kefir koji je jeftiniji i pritom bolje kvalitete od onog kupovnog. Može se, naravno, kupiti i u dućanu, ali, osim po imenu, ta dva napitka nisu jednaka.

U ovom tekstu otkrivamo detaljne upute za pripremu domaćeg kefira izravno pomoću zrnca kefira.

Industrijski kefir, onaj koji se prodaje u trgovini, radi se pomoću hmelja i kulture koje okusom odgovaraju kefiru. Takav kefir nema istu nutricionističku vrijednost kao domaći.

Kefirna zrnca zapravo nisu gljiva gljiva, nego zajednica korisnih bakterija i čestica mliječne masti.

Kefir je eliksir zdravlja

Zbog brojnih pozitivnih svojstava domaći kefir se preporuča kod liječenja gljivičnih oboljenja, kod alergije i astme, psorijaze i kožnih bolesti, tumora, reume, artritisa, za jačanje imuniteta, snižavanje visokog tlaka, šećera i kolesterola, regulaciju probave i sličnih problema.

On čisti i detoksicira tijelo, poboljšava funkciju jetre, kod bolesti želuca, kao što su gastritis, refluks ili čir na želucu. Liječi bolesti crijeva kao što su IBS ili SIC (sindrom iritabilnog crijeva), sindrom propusnosti crijeva, zatvor, proljev, nadutost. Poboljšava probavu i pravilno iskorištavanje nutrijenata iz hrane. Jača imunološki sustav i iskorištavanje nutrijenata iz hrane. Djeluje kao najjače sredstvo protiv alergija i intolerancije na hranu i lista je zaista dugačka. Generalno će vitalizirati vaše tijelo.

Kada popijete kefir, osjećati ćete se poletnije i bolje.

Kako pripremiti kefir?

Za početak, trebate nabaviti kefirna zrnca, odnosno ono što se u narodu pogrešno zove tibetanska gljiva.









Kada nabavite zrnca kefira prvo ih morate aktivirati. Ako ste kefirna zrnca dobili poštom (obično se spakuju u vrećici s malo mlijeka), ili ako su bila zamrznuta, prvo ih trebate malo oporaviti ili oživiti. Zrnca stavite u staklenu teglu i prelijte s malo mlijeka, poklopite i ostavite na sobnoj temperaturi 24 sata (ljeti kraće). Potom ih procijedite i taj prvi kefir bacite. Ovaj postupak ponovite 2-3 puta, dok ne dobijete fini kremasti kefir ugodnog mirisa i okusa. Kefir je blago kiselkastog okusa ali miris je ugodan, nije kiseo. Ako ste dobili aktivna zrnca (koja nisu putovala i nisu bila zamrznuta) možete odmah početi s izradom kefira.

Detaljne upute

Mnogima se postupak čini kompliciranim, ali stvar je zapravo vrlo jednostavna. Samo si pripremite sve i svaki dan ćete piti pravi kefir, a ne onaj kupovni koji je između ostalog i skup.

Ukoliko imate pola velike žlice ili žlicu zrnca kefira, to vam je dovoljno i za primjerice običnu staklenku u kojoj ste držali ciklu.

U čistu s staklenku na dno položite kefirna zrnca. Prelijte ih mlijekom (bilo koje će biti dobro, ali preporuča se svježe) i napunite staklenku do ispod grla. Na staklenku stavite poklopac, tek toliko da ništa ne može ući unutra, ali nemojte ga zašerafiti. To će pomoći fermentaciji. Ostavite kefir vani na sobnoj temperaturi sve dok ne prijetite lagane pukotine na vrhu i sastrane. Kefir će djelovati jako gusto i kompaktno, a pukotine će biti mjesta gdje se on odvaja od vode. Pri vrhu ispod površine nazirat će se zrnca.









Ovako izgleda gotov kefir

Ukoliko niste spremni odmah pretočiti kefir, stavite ga tako u frižider i time ćete zaustaviti fermentaciju. Na taj način može stajati u frižideru i nekoliko dana iako nije pogreška i ako ostane dva dana vani na toplom.

Pronađite plastično sito s dovoljno velikim rupama da gusti kefir može isteći u posudu ispod, a opet dovoljno malim da zrnca kefira ostanu u situ. Kada ocijedite kefir i ostanu samo zrnca u situ, isperite staklenku vodom, ne treba je ribati, ali pokušajte maknuti što više ostataka. Nakon toga, vratite zrnca u staklenku. Zrnca ne smijete ispirati vodom. Preživjet će ukoliko to učinite, ali u tom slučaju zrnca slabije rade, a i mogu upiti štetne tvari iz vode. Isperite ih mlijekom ako mislite da trebate.

Kefir u posudi dobro promiješajte žlicom i on će postati rjeđi nego što je vam se činio u staklenci. Popijte jednu staklenku svakog dana, najbolje neka vam to bude zadnji obrok prije spavanja.

Promjene ćete osjetiti vrlo brzo. Stvar koju ćete najprije primijetiti je znatno poboljšana probava. Oni koji pate od žgaravice, riješit će problem.

Dodatna napomena, kefir u mlijeku raste. S vremenom ćete imati sve više zrnaca. Možete raditi kefir u više staklenki da ga uvijek imate ili poklonite nekome tko bi si također htio raditi kefir.