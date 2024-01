Detaljan plan za uspjeh novogodišnjih odluka: S ovih nekoliko koraka postići ćete ciljeve

Autor: Danijela Laslo Mlinarević / 7dnevno

Božićne i novogodišnje blagdane većina obično provede uživajući u obilnijim i bogatijim obrocima, poseže se za više kolača i slatkiša, a onda obično sebi obećamo da ćemo s prvim danom nove godine krenuti drugačije.

S obzirom na neumjerenu konzumaciju hrane i pića za blagdane, jedna od najčešćih novogodišnjih odluka zasigurno je ona o početku tjelovježbe.

Neki bi željeli skinuti višak kilograma, drugi napokon oblikovati svoje tijelo računajući kako će do ljeta na plaži imati zavidnu figuru.

Neobična odluka

Nije nikakva novost da u siječnju poraste broj upisa u teretane, fitness-klubove i razne rekreacijske programe, no malo njih se nastavi držati svog plana. Zato je primjerice američka luksuzna fitness-tvrtka koja upravlja s nekoliko lifestyle brendova, početkom siječnja 2023. donijela odluku kako neće u siječnju upisivati nove članove. Kao razlog su naveli da u njihovim teretanama nema mjesta za prazne priče i neiskorištene članske iskaznice, a oni koji su željeli postati članovi bez ambicioznih novogodišnjih odluka morali su pričekati početak veljače kako bi mogli ispuniti pristupnicu.

No ne odnose se novogodišnje odluke samo na vježbanje, među najčešćima su i zdrava prehrana, prestanak pušenja i ostalih štetnih navika, a često se na popis dodaju i one koje bi trebale unaprijediti kvalitetu života i pomoći nam da postanemo bolje osobe. Tako brojni žele više čitati knjige, a manje vremena provoditi pred ekranima, više boraviti u prirodi, pažljivije trošiti novac, pridržavati se rasporeda, biti organiziraniji, putovati, provoditi više vremena s bližnjima, popis je beskonačan.

Imate li već unaprijed spremnu novogodišnju odluku, prije planiranja ovog izazova bilo bi korisno da analizirate proteklu godinu. Ne morate na to gubiti sate i sate, ali pokušajte svesti popis na primjerice pet stvari na koje ste ponosni i pet koje biste rado promijenili. Tu ćete već dobiti uvid u to što možete poboljšati.

No čak i ako je imate, prije svega definirajte svoju odluku. Iako može zvučati čudno, važno je precizno navesti što želite. Ako kažete da želite smršavjeti, odredite koliko kilograma želite izgubiti. Nije isto reći “počet ću vježbati”, jer to može označavati brojne aktivnosti, ili pak reći “ići ću trčati dva puta tjedno”, što je puno specifičnije i jasnije za daljnje korake.

Detaljna analiza

Gotovo da nema osobe koja barem jednom za života nije donijela neku novogodišnju odluku, a ono što se većini dogodi jest nagli start, velika volja i želja, no s vremenom, a možemo reći i prvom preprekom, to se sve više smanjuje i onda najednom dolazi do preskakanja, pa u konačnici i odustajanja. No kako se ne biste obeshrabrili, treba napomenuti kako i za to postoji rješenje. Možda naizgled djeluje komplicirano i obeshrabrujuće, no s malo truda i discipline i vi možete postati potpuno nova osoba, baš kao što ste to zamišljali biti s prvim danom nove godine.









I psiholozi upozoravaju da novogodišnje odluke nije dobro donositi naprasno, već je potrebno odvojiti vrijeme i ozbiljno se posvetiti analizi jer uostalom nije samo riječ o donošenju odluke nego i o tome da se tom odlukom želite riješiti neke stare navike, što nije jednostavan proces.

Pri donošenju novogodišnje odluke nemojte se zavaravati niti imati nerealna očekivanja, nego dobro razmislite. Primjerice, ako ste na listu želja stavili učenje novog jezika, trebate odvagnuti koliko ćete slobodnog vremena imati za tu aktivnost pa uključite vrijeme koje provodite u učenju, ali i ono koje će vam trebati za ponavljanje gradiva ili neke projekte koji idu uz to.

Ako ste odlučili zdravije se hraniti, to bi trebalo podrazumijevati da ste iz kuće izbacili sve nezdrave namirnice i tako smanjili mogućnost da padnete u napast, a opet, ako ne stanujete sami, trebali biste u dogovoru s ostalim ukućanima vidjeti kako možete spriječiti da dođete u kontakt s takvim namirnicama, koje oni i dalje konzumiraju.

Neke će odluke možda zahtijevati i veće financijske izdatke pa ne bi bilo loše da se i taj dio stavi na papir kako se ne biste kasnije doveli u situaciju da si nešto ne možete priuštiti i da vas to koči u realizaciji odluke.

Sve zamke

Samim time što netko želi promjenu, svjestan je da mu postojeće stanje ne služi i da može postići puno više. Pri donošenju odluke važno je na neki način odvagnuti nekoliko bitnih elemenata. U obzir treba uzeti sve dobrobiti koje će svakako služiti kao motivacija, no odluku treba racionalizirati. Najbolje se pritom služiti pisanjem. Jedna bilježnica može učiniti čuda ako je iskoristite na pravi način zapisujući svoje ciljeve i slijedeći ih.

Neka vam uvijek bude negdje pri ruci kako biste imali podsjetnik na ono što želite ostvariti, ali i da možete provjeriti nalazite li se na putu koji vas i dalje vodi prema željenom cilju ili su vam potrebne određene korekcije. Ako ne volite pisati, postoje brojne aplikacije na pametnim telefonima i tabletima koje možete koristiti umjesto pisanja, a pozitivna strana njihova korištenja je i to što si možete prilagoditi određene podsjetnike koji će vas putem notifikacija obavještavati.

Nipošto nemojte pretjerivati s nekoliko ciljeva odjednom, ali neke odluke možete kombinirati pa recimo one koje se vežu jedna na drugu, kao što su tjelovježba i pravilna prehrana, neće biti previše odjednom jer idu jedna s drugom.

Dok unosite svoj cilj, pokušajte vizualizirati da ste to već ostvarili i zapišite kako se zbog toga osjećate. Ta će vam rečenica dobro doći u trenucima kad budete trebali tražiti motivaciju. Osim toga, trebat će vam još nekoliko jasnih natuknica i pitanja kojih ćete se držati i koje ćete s vremena na vrijeme provjeravati.

Trebate računati na prednosti i nedostatke. Iako se čini nemogućim da primjerice boravak u prirodi može imati nedostatke, možete navesti da imate manje vremena za nešto drugo, da vas od previše šetanja bole noge, da vam trenutni vremenski uvjeti nisu povoljni i slično jer ćete se u trenutku kad budete imali loše dane i kad budete željeli odustati od svoje odluke, iznenaditi koliko je vaš mozak u stanju poigrati se s vama i smisliti brojne izgovore zašto da taj dan ne idete putem koji ste si zacrtali.

Ovime ćete biti korak ispred i preduhitrit ćete sami sebe, pa kad i dođe takav trenutak, umjesto da povjerujete vlastitim izgovorima, vi ćete već imati unaprijed spremne “negativne” strane i samo jednim pogledom u bilježnicu osvijestit ćete da je to samo izgovor. Ako se pojavi neki novi, odmah ga zapišite da imate spremno za ubuduće.

Zapišite svoje vrline. Ovo nikako ne smijete preskočiti niti podcijeniti. Naime, ako znate da se dobro nosite sa stresom, koliko god vam se činilo nebitnim, zapišite to. Prisjetite se kako je izgledao neki od vaših razgovora za posao, gdje su vas zasigurno pitali koje su vaše vrline, što biste pozitivno istaknuli od svojih osobina. Sada to upitajte sami sebe i iskreno si odgovorite, a potom i zapišite.

Jednako tako budite iskreni i sa svojim manama, posebno ako ste osvijestili da ste skloni kašnjenju, probijanju rokova, traženju izgovora. Kad prvi put budete zapeli i poželjeli odustati, samo zavirite u svoju bilježnicu, podsjetite se da je to dio vas, osvijestite i dajte si priliku ispraviti to. Zapišite kad vam je koja mana bila na putu da vam našteti, ali isto tako i kad vam je koja vrlina pomogla da ustrajete u ostvarenju svoga cilja.

Odredite nagrade. Iako bi ispunjenje vaše odluke trebala biti nagrada sama po sebi, nagradite se sitnicama kako biste se motivirali.

Zadržite realnost

Vremenski rok vrlo je važan kao orijentir da ste na dobrom putu i da radite na ostvarenju svojeg cilja jer nepotrebno odgađanje sigurno ne može pomoći da se zacrtani plan ostvari. No i tu treba biti oprezan jer valja pokušati odrediti realnu granicu kako si ne biste stvarali nepotrebni pritisak u vezi s izvršenjem zadanog cilja, a opet ne treba si davati ni previše slobode jer može doći do odgađanja samo zato što postoji spoznaja kako još imate vremena.

Kad ste uspjeli posložiti svoje planove, razmislite o još jednom važnom pitanju, a to je kako će odluke koje vi donosite utjecati na ljude oko vas. Ovdje se ponajviše misli na članove obitelji i partnere. Ako vaša nova aktivnost iziskuje određeno vrijeme, bilo bi poželjno da o tome razgovarate s članovima obitelji kako ne bi došlo do eventualnih nesuglasica zbog vašeg izbivanja ili pak prebacivanja nekih obaveza na ostale.

Postoje i odluke koje mogu utjecati na vaše raspoloženje, kao što su primjerice promjena prehrambenih navika ili pak prestanak pušenja, što vam može uzrokovati nervozu i napetost pa bi bilo dobro obavijestiti bližnje, a u ovom slučaju i ljude s kojima provodite vrijeme kao kolege na poslu ili članove nekog udruženja u kojem djelujete kako bi vam mogli biti potpora, ali i kako bi imali razumijevanja za eventualne nagle promjene raspoloženja i krize s kojima biste se u početku nosili.

Jedna zanimljivost vezana uz druge ljude i vaše odluke jest ta da, ako ustrajete i uspijete, postat ćete primjer drugima i njih ćete motivirati i dokazati im da se mogu ostvariti želje. Većina osoba može se prisjetiti nekoga u svom okruženju tko je prije puno godina ostavio cigarete i više nije pušio ili pak skinuo višak kilograma i sad ima zavidnu liniju. To bi vam svakako moglo poslužiti kao dodatna motivacija jer ćete drugima biti primjer da se može i da se trud isplati.

S druge strane, drugi ljudi često mogu biti i svojevrstan uteg u provedbi odluke jer su najčešće i sami imali pokušaje koji su bili neuspješni pa onda znaju drugima govoriti da ni oni neće uspjeti, da se nisu trebali ni upuštati u to i slične obeshrabrujuće poruke.

Tu morate shvatiti da to nije vaša priča i vaš neuspjeh, već njihovo uvjerenje. Kako biste postali nepokolebljivi i ustrajni, idealno bi bilo da se okružite ljudima koji imaju iste interese kao i vi. Odlučite li se na trčanje, osim što možete krenuti sami, možete si pronaći nekoga tko isto želi trčati pa imate i društvo i motivaciju. S vremenom, kad steknete određenu kondiciju, pred vama su brojni događaji na koje se možete prijaviti i sudjelovati u utrkama.

Proces koji traje

Od trenutka kada počne planiranje, a potom analiziranje i sama provedba odluke, treba proći vremena. Riječ je o procesu i kao takvog ga trebate prihvatiti ne očekujući rezultate preko noći. Naime, desetljećima se moglo čuti kako je za stvaranje neke navike potreban 21 dan. To mišljenje potječe iz 1960-ih i kirurga Maxwella Maltza koji je u to vrijeme objavio vrlo popularnu knjigu.

U njoj je opisano kako je za promjenu ponašanja i stvaranje nove navike potreban 21 dan, a polazio je od spoznaje da je njegovim pacijentima toliko trebalo da se prilagode svojim novim licima nakon operacije. Tim su se istraživanjem kasnije služili brojni znanstvenici, opisujući kako je ljudima za promjenu nekog ponašanja i usvajanje nove navike potreban 21 dan.

S vremenom su se pojavila i dodatna istraživanja, neka su govorila o nešto kraćem periodu, a neka pak o duljem. Jedno od njih je i istraživanje s Kalifornijskog tehnološkog instituta (Caltech), Sveučilišta u Chicagu i Sveučilišta Pennsylvania s početka godine. Oni su analizirali podatke više od 30.000 posjetitelja teretane koji su vježbali oko 12 milijuna puta tijekom četverogodišnjeg razdoblja. U istraživanju je sudjelovalo i više od 3000 bolničkih radnika koji su zajedno prali ruke 40 milijuna puta tijekom gotovo 100 smjena.

Znanstvenici su tako došli do spoznaje kako je potrebno i do nekoliko mjeseci da određena ponašanja ljudima postanu nove navike. U prilog tomu ide i istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu PNAS kojim su proučavali stvaranje navike doručkovanja kod osoba koje su inače preskakale doručak. Istraživanje je provedeno na 96 ispitanika, a rezultati su bili šaroliki. Sudioniku koji je prvi usvojio naviku doručka trebalo je samo 18 dana, dok su sudioniku kojem je trebalo najdulje vremena za stvaranje navike doručkovanja trebala čak 254 dana.

Ovo bi mogao biti izvrstan primjer svima koji u novu godinu planiraju ući sa željom da u svom životu nešto poboljšaju. Zato je iznimno važno staviti sve na papir, ne zavaravati se i hrabro krenuti u nove pobjede.