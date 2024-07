Demencija često nije ono što mislimo: ‘U puno slučajeva se radi o jednoj izlječivoj bolesti’

Autor: F.F

Kako svjetska populacija stari, sve veći broj ljudi suočava se sa zastrašujućim padom kognitivnih funkcija, bilo osobno ili kod svojih bližnjih. Svake godine više od 10 milijuna novih slučajeva demencije bilježi se diljem svijeta. Međutim, nova studija otkriva da bi čak 13 posto ljudi kojima je dijagnosticirana demencija u SAD-u moglo imati pogrešnu dijagnozu i zapravo se boriti s nečim što je moguće liječiti.

“Zdravstveni djelatnici trebaju biti svjesni potencijalnog preklapanja između demencije i jetrene encefalopatije, koja se može liječiti,” ističe hepatolog Jasmohan Bajaj sa Sveučilišta Virginia Commonwealth, prenosi Science Alert.

Jetrena encefalopatija – kognitivno oštećenje uzrokovano zatajenjem jetre – pogađa više od 40 posto pacijenata s uznapredovalom bolešću jetre (ciroza). Oštećenja mozga koja ona uzrokuje često je teško razlikovati od demencije.

Velika stvar

Naše jetre igraju ključnu ulogu u regulaciji kemikalija u tijelu, od filtriranja krvi do pomoći u probavi. Uz dobro poznate učinke alkohola na jetru, drugi rizici uključuju virus hepatitisa, visok kolesterol, pretilost, dijabetes, stres i starenje. Srećom, ako se problem otkrije dovoljno rano i uz odgovarajući tretman, oštećenje jetre može se popraviti.

Mnogo toga može se poboljšati promjenama u prehrani i načinu života, a novi potencijalni lijekovi su na vidiku. Liječenje jetrene encefalopatije uspjelo je poboljšati kognitivne funkcije kod najmanje dva pacijenta kojima je prvotno dijagnosticirana demencija. “On je potpuno druga osoba!” izjavila je supruga jednog od pacijenata nakon što su mu se poboljšali simptomi poput gubitka pamćenja, padova, drhtanja i halucinacija.

Nedavna studija na miševima sugerira da bi čak i učinci starenja na jetru mogli biti reverzibilni ako se rano prepoznaju.

Važno je prepoznati

“Pokazali smo da starenje pogoršava nealkoholnu bolest jetre… i smanjenjem tog utjecaja možemo preokrenuti štetu,” objašnjava hepatologinja Anna Mae sa Sveučilišta Duke. “Nikada niste prestari da biste se osjećali bolje.”

Bajaj i njegov tim pregledali su medicinske podatke 177.422 američka veterana kojima je dijagnosticirana demencija između 2009. i 2019. godine. Iako nijedan nije imao dijagnozu bolesti jetre, otkrili su da više od 10 posto ima visok rezultat fibroze (FIB-4), pokazatelj oštećenja jetre, što ukazuje na vjerojatnu cirozu.









Ponovnim pregledom 68.807 medicinskih podataka pacijenata iz nacionalne baze podataka koji nisu veterani, otkrili su da čak gotovo 13 posto njih ima visoke FIB-4 rezultate.

Kada jetra ne radi ispravno, to utječe na druga tkiva u tijelu, uključujući bubrege, gušteraču, srce i mozak. Zato je važno dati prioritet zdravlju jetre: “Ova važna poveznica između demencije i zdravlja jetre naglašava važnost probira pacijenata za potencijalno izlječive uzroke koji doprinose kognitivnom padu,” zaključuje Bajaj. Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu The American Journal of Medicine.