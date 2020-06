ČUVARICA ZDRAVLJA: Moć ove biljke malo tko zna, a većina ju ima u svojoj blizini!

Autor: D.D.

Prema starom vjerovanju, ova biljka štiti kuću i obitelj od požara, bolesti, zlih sila… Zato je i prozvana čuvarkućom. Poznata je i kao žednjak, cmilić, treset, možek, ušna, vazdaživ. A njezin latinski naziv Sempervivum znači “uvijek živuća”.

Zaista, to je vrlo otporna i “zahvalna” biljka koju je lako uzgojiti, a dokazano je da je čuvarica zdravlja, jer sadrži obilje ljekovitih flavonoida i kiselina.

Čuvarkuća je višegodišnja biljka iz porodice tustikovki, a karakteriziraju je debeli mesnati listovi puni vode te cvjetovi zvjezdastog oblika.

Čuvarkuća raste od Maroka do Irana, kroz planine Pirenejskog poluotoka, Alpa, Karpata, Balkana, Turske i Kavkaza.

Na našim područjima češće služi kao ukrasna nego kao ljekovita biljka.

Čuvarkuća nije oduvijek bila samo ljekovita biljka. Koristila se i u raznim ritualima, na primjer, za tjeranje zlih duhova ili kao zaštita od požara.

Zahvaljujući svojim brojnim zdravstvenim prednostima koje su zainteresirale stručnjake iz raznih područja, čuvarkuća je čak prisutna i u znanstvenim studijama. Tako je u časopisu Bioscience Journal objavljeno istraživanje koje je pokazalo da je čuvarkuća biljka velikog antibakterijskog potencijala, koja bi mogla biti korisna u liječenju višestrukih bakterijskih infekcija. No, ostavlja se prostor istraživanjima u budućnosti kako bi se ovaj podatak provjerio i proširio.

Znanstvena studija grupe veterinarskih stručnjaka s Medicinskog fakulteta u Rumunjskoj potvrdila je učinak čuvarkuće na detoksikaciju organizma, odnosno na uspješno održavanje tjelesne težine kod ispitanika koji su konzumirali ovu biljku.

LJEKOVITI SOK

Čuvarkuća sadrži tanin, biljnu sluz, masno ulje, smolu, kalcijev malat, mravlju i jabučnu kiselinu. Moderna istraživanja potvrdila su da ima vrlo vrijedne kiseline, flavonoide i ugljikohidrate. U narodnoj medicini koristi se zbog svojih antiupalnih, adstringentnih i diuretičkih svojstava. Primjenjuje se u obliku soka, obloga, masti, tinkture ili čaja.

Mesnati listići puni su soka kojim se od davnina liječi uhobolja, tako da se iz lista iscijede dvije-tri kapi soka u bolno uho. Nekoliko minuta treba odležati i ostaviti tekućinu u uhu, a potom se okrenuti i pustiti da tekućina iscuri iz uha.

Zbog protuupalnih i antiseptičkih svojstava, čuvarkuća je odličan prirodni lijek za kožne bolesti i rane te prva pomoć kod uboda insekata i opekotina. U narodnoj medicini koristi se i za tretiranje bradavica, kurjih očiju i sunčanih pjega, a može se nanositi i na mjesta koja su bolna zbog grčeva ili gihta. Koža se premaže sokom čuvarkuće ili se stavi obloga od prerezanog lišća.

Svježe cijeđeni sok čuvarkuće može se i piti (ili se može pojesti nekoliko listova) te dođe kao prirodni lijek za bronhitis, gnojne upale grla i zubnog mesa, pročišćavanje crijeva, a uzima se i kao umirujuće sredstvo kod živčane rastrojenosti. Neka istraživanja pokazala su da čuvarkuća smanjuje rizik od raka te pomaže u liječenju kancerogenih bolesti.

ČUVARKUĆA U MEDU

Ova smjesa uspješno liječi miome i ciste na maternici te probleme sa štitnom žlijezdom. Djeluje detoksikacijski te se preporučuje nakon neumjerenosti u jelu i piću. Pomiješana s vrućom vodom, smjesa čuvarkuće i meda snižava temperaturu. Sameljite 750 g listova čuvarkuće i pomiješajte ih s kilogramom meda. Uzimajte jednu žličicu ujutro natašte.

ČAJ OD ČUVARKUĆE

Čaj od čuvarkuće izvrstan je kod obilnih menstruacija, menstrualnih grčeva, proljeva i čireva. Kuhajte 10 g svježe ili 12 g osušene čuvarkuće 15 minuta u 250 ml vode. Procijedite i pustite da se ohladi. Ujutro natašte popijte šalicu čaja, a nakon toga svaki sat po jednu žličicu čaja.

UZGOJ ČUVARKUĆE

Čuvarkuću je lako uzgojiti iz njezinih izdanaka. To je vrlo otporna biljka, koja se može uzgajati u teglama ili na otvorenom.

Dostupna je u različitim bojama, a naraste do dvadesetak centimetara. I gdje god da je posadite, nećete pogriješiti. Imat ćete lijep ukras, a uz to i lijek nadohvat ruke. Zanimljivo je da čuvarkuća djeluje i nakon zamrzavanja. To je logična posljedica njezine visoke tolerancije na hladnoću i sposobnosti preživljavanja u zimskim uvjetima. Bere se od ožujka do listopada, a ako je u tegli, onda i tijekom cijele godine.

Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati čuvarkuću.

MNOGE DOBROBITI

Iako se čuvarkuća najčešće koristi kao lijek za infekcije uha, ima i mnogo drugih primjena. Neke od njih su:

liječenje visoke temperature i groznice

protiv krvarenja iz nosa

reguliranje krvnog pritiska

protiv dijabetesa

jačanje metabolizma

detoksikacija organizma