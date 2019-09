ČUDO U JEDNOM PRSTOHVATU: Ovo je namirnica bez koje nikad ne smijete ostati

Autor: Dnevno

Nevjerojatno, ali pali – krvarenje iz nosa, duboke posjekotine zaustaviti se mogu pomoću mljevene paprike! Stavite li malo mljevene (domaće) paprike na ogrebotinu ili dublju posjekotinu, ona će zaustaviti krvarenje. Dodatna zanimljivost – to vas neće peći! Štoviše, paprika će omogućiti sigurno zarastanje, a nakon svega neće ostati ni ožiljak. Riječ je o “receptu” narodne medicine koji se od usta do usta sačuvao od davnina do danas. Imate li kakve unutarnje ranice, popijte malo mljevene paprike razmućene u čaši vode – pomoći će u vrlo kratkom vremenu.

Iskustvo kaže da je mljevenu papriku bolje otopiti u čaši vruće vode i popiti je što brže. Bez obzira na to je li riječ o unutarnjem ili9 vanjskom krvarenju, oralna uporaba mljevene paprike u vrućoj vodi ekspresno pomaže.

Mljevena je paprika bogata alkaloidima kapsaicinima. Obiluje i vitaminom C, B6, E, kalijem, manganom i flavonoidima koji daju ljutinu njezinim antioksidantnim sposobnostima.

Osim zaustavljanja krvarenja, mljevena paprika radi po principu iscrpljivanja neurotransmitera pod nazivom supstanca P, čime dezintegrira živce koji šalju signale za bol pa tako, jednostavnim riječnikom, ublažava bol. Pomaže kod upale mišića, bolova u leđima, ukočenog vrata i drugih bolova.

Također, mljevena paprika razbija ugruške u krvi, pomaže u smanjenju ateroskleroze, sprječava čimbenike koji su doveli do oblikovanja tromba, od kojih svi mogu pomoći u smanjivanju rizika od srčanog udara. Osim toga, paprika je odlična u borbi protiv crijevnih bolesti. Stimulira crijeva i pomaže u eliminiranju toksina iz tijela.