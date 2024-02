Čovjek je zaspao i probudio se bez vida: Naglo je obolio od ‘retinopatije subotnje večeri’

Autor: F.F

Nije tajna niti rijetkost da se nakon poprilično burne večeri sljedeći dan probudite s kakvom ozljedom ili boli u određenom dijelu tijela. Mnogi se ‘pogube’ nakon čašice viške, što rezultira, ponekad, strašnim posljedicama. Jedan muškarac u Tajvanu doživio je ozbiljnu ozljedu oka koja je rezultirala gubitkom vida nakon što je zaspao licem okrenut prema dolje. Pacijent je tri dana osjećao bol i primijetio da ne vidi na tom oku, a potom je otišao na hitnu.

Prema njegovom izvješću, ozljeda se dogodila nakon noćnog izlaska, tijekom kojeg je konzumirao alkohol i uzeo lijekove za nesanicu. Nakon što je zaspao, bio je u položaju koji je vršio pritisak na njegovo oko. Liječnici su otkrili da su krvne žile ispod površine oka puknule zbog pritiska, što je uzrokovalo oticanje i krvarenje u oku. Osim toga, pacijent je dobio dijagnozu ishemijske optičke neuropatije (ION) i koroidopatije, dvije ozbiljne bolesti koje mogu uzrokovati trajni gubitak vida, prenosi The Sun.

Ishemijska optička neuropatija (ION) nastaje kada krv ne može pravilno dotjecati do vidnog živca oka, što može dovesti do trajnog oštećenja ovog živca. To bi na kraju moglo dovesti do trajnog oštećenja ovog živca, koji je odgovoran za prijenos signala od očiju do mozga i njihovo pretvaranje u slike koje vidite. Oštećenje od neoropatije obično rezultira trajnim gubitkom vida, ali osobe s ION-om ipak mogu sačuvati nešto perifernog vida.

‘Retinopatija subotnje večeri’

Ovo je stanje je već prije nazvano “retinopatija subotnje večeri” zbog svoje veze s upotrebom alkohola. Koroidopatija uzrokuje nakupljanje tekućine ispod mrežnice, što može rezultirati zamućenim vidom i iskrivljenim slikama. Simptomi mogu uključivati slabiji vid, odnosno predmete koji izgledaju maleni ili udaljeniji, nejasnu i zamućenu slijepu pjegu u središtu vida i iskrivljenje ravnih linija.

Nažalost, za sada nije poznato kako se tretira ova bolest, odnosno stanje. Stručnjaci su kratko zaključili: “Ne postoji konsenzus o upravljanju ovim stanjem.”









Unatoč liječenju, pacijent nije vidio znakove oporavka četiri mjeseca nakon ozljede, što naglašava ozbiljnost ovog slučaja. Važno je napomenuti da je važno izbjegavati spavanje na oku kako bi se spriječile potencijalne ozljede očiju te da pravilna briga o očima i spavanje igraju važnu ulogu u očuvanju vida i općeg zdravlja oka.