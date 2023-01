ČETIRI UČINKOVITE METODE: Evo kako ćete sniziti povišenu tjelesnu temperaturu u kućnoj radinosti

Autor: Zlatko Govedić

Vrućica je povišena tjelesna temperatura (>37.8 °C mjerena oralno, ili 38.2 °C mjerena rektalno) ili tjelesna temperatura iznad nečijih normalnih dnevnih vrijednosti. Povišenje temperature koje nije uzrokovano podešavanjem početne vrijednosti u talamusu se često naziva hipertermijom. Mnogi bolesnici rabe izraz “vrućica” vrlo općenito, često podrazumijevajući da se osjećaju pretoplo, prehladno ili znojno, a da nisu ni izmjerili temperaturu.

Simptomi su uglavnom uzrokovani bolešću koja uzrokuje vrućicu, premda i sama vrućica može biti neugodna.

Povišena temperatura može biti znak da u tijelu postoje štetni mikroorganizmi koji su izazvali određenu virusnu ili bakterijsku infekciju te da se organizam pokušava obraniti od njih. Temperatura zaustavlja uzročnike bolesti, sprječava njihovo širenje te jača i oporavlja imunosni sustav.





Ipak, nije svaka povišena temperatura opasna. Kod virusnih infekcija ona traje uglavnom dan-dva. Razloga za zabrinutost ima ako traje dulje od tri dana i često prelazi 39 °C. Tada biste se morali obratiti liječniku.

Povišena tjelesna temperatura može biti opasna kod srčanih i krvožilnih tegoba jer ona dodatno opterećuje te organe. Vrućica može pogoršati i stanje kod osoba koje boluju od respiratornih bolesti, jer su potrebe za kisikom tada veće. Rizična je i za trudnice, i zato kod njih, kao i kod osoba s dišnim i krvožilnim problemima, temperaturu treba spustiti što prije.

Ove metode mogli bi vam pomoći da ublažite simptome.

Tuširanje

Dodatno utopljavanje kada je tjelesna temperatura povišena potpuno je nepotrebno jer može dovesti do dodatnog povećanja temperature, naročito kod male djece. Umjesto toga, trebalo bi da imate što manje odjeće na sebi, najbolje pamučnu majicu, pidžamu i čarape. Poslije skidanja viška odjeće, neophodno je da se istuširate mlakom vodom, jer ono u većini slučajeva kada je temperatura niža od 38,5 može sniziti temperaturu.

Masiranje alkoholom









Za skidanje temperature možete uporabiti i alkohol jer njegova svojstva brzo “izvlače” toplinu. Neophodno je da cijelo tijelo izmasirate, a naročito obratite pozornost na pulsna mjesta kao što su prijevoji na podlakticama, jamice iza koljena i zglobovi iznad dlanova. Ako nemate alkohol, od koristi vam mogu biti i oblozi s hladnom vodom, koje također treba stavljati na pulsna mjesta.

Što više tekućine

Važno je da tijekom vrućice uzimate što više tekućine, i to najbolje vodu. Povišena temperatura dovodi do ubrzane potrošnje energije u tijelu jer se ono bori protiv infekcije, a samim tim povećava se i potrošnja vode u organizmu. Kako ne bi došlo do dehidracije preporučuje se da svakih desetak minuta popijete pokoji gutljaj vode.









Lijekovi

Najefikasniji način za borbu protiv povišene temperature jesu, naravno, lijekovi. Na tržištu postoje mnogobrojni medikamenti koji mogu pomoći. Najčešće se propisuju ibuprofen, paracetamol i aspirin. Oni sadrže tvari koje snižavaju visoku temperaturu, a istodobno ublažavaju i bolove u mišićima. Liječnici savjetuju da bi djeci lijek trebalo da date tek kad temperatura prijeđe 38 °C, a do tada pokušajte sniziti temperaturu kućnim metodama.