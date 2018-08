ČETIRI BIJELA SVEPRISTUNA ‘OTROVA’: Znate li koji su to?

Bijelo brašno (pšenično), sol, bijeli šećer i mlijeko, danas su četiri moderna, bijela, sveprisutna otrova…

Bijelo pšenično brašno je puno glutena (svi smo manje ili više osjetljivi na gluten) i zakiseljuje naš organizam. Isto vrijedi i za mlijeko, ali ne zaboravite da je ono odgovorno i za silnu sluz kojom punimo naš organizam. Bijeli šećer je, zbog svima nama dobro poznatih razloga, najštetniji od navedenih, a višak soli oštećuje nam bubrege i povisuje tlak. Sve to svakodnevno i bezbrižno unosimo u organizm, čak i kad se svim silama trudimo izbjeći te namirnice u njihovom izvornom obliku, jer ih nalazimo i u tzv. „zdravom kruhu sa sjemenkama“, crnom kruhu, gotovim umacima, „zdravim žitnim pahuljicama“, čokoladama…

Mnogi ste već čitali ili ste barem čuli o Budwigovoj dijeti ili čišćenju organizma lanenim brašnom. Mi ne smatramo da smo pametniji od dr. Budwiga, ali napominjemo da je njegova dijeta koristila laneno ulje pakirano u 0,03 l koja je bila zaštićena plemenitim plinom argonom, koji je sprječavao brzu oksidaciju lanenog ulja i koje se moralo potrošiti tri dana nakon otvaranja, bez obzira čuvali ga u hladnjaku ili ne.

Naravno na hrvatskom tržištu takva zaštićena pakiranja i proizvedena lanena ulja ne postoje, već su ona oksidirana i štetna po zdravlje već na samoj polici. Isto tako opasna je oksidacija unaprijed samljevenih lanenih sjemenki i slobodno tvrdimo da je zbog novonastalih slobodnih radikala, takvo laneno brašno štetno za organizam.

Preporučujemo ‘našu’ Budwigovu dijetu

Bilo bi idealno da u ovom obroku koristimo mladi sir dobiven od mlijeka krava koje slobodno pasu, jer samo taj ima značajnu količinu CLA, konjugirane linolne kiseline moćnog antioksidansa. Isto tako, ovakav sir sadrži i aminokiseline metionin, cistein i glutaminsku kiselinu, bez kojih nema sinteze glutationa, najmoćnijeg anioksidansa.

Glutamin iz ovih sastojaka sintetizira jetra i zato predlažemo i svakodnevno uzimanje dvije čajne žlice sirovog granulata sikavice, što će donijeti čak 280 mg silimarina u najprirodnijem mogućem obliku bez ikakve kapsule i štetnih otapala. Iz tog razloga preporučujemo ovakvu Budwigovu dijetu:

Mala nutricionistička terapija

– 1 žlica brašna boljeg lana (Cameline sative);

-1 žlica brašna crnog kima (Nigella sativa);

-1 žlica Piskavice Plus u kojoj je 78% piskavice, 5% posija zobi, 5% sušene opne crnog grožđa, 4% sikavice, 3% ekstrakta grejpa, 3% kurkume i 2% Mace;

– 1 žlica ulja podlanka pomiješa se sa 4 žlice svježeg kravljeg sira (treba dobro izmiješati, najbolje mikserom);

– dodati svježe voće, po želji i bademe, lješnjake, sjemenke suncokreta, bučine sjemenke;

– obrok treba pojesti odmah nakon pripreme (nije dobro da stoji duže od 15 do 20 minuta).

Taj je osnovni recept – mala nutricionistička terapija. Osnovna ideja za očuvanje dobrog zdravlja i poboljšanje narušenog je u kombiniranju hladno prešanih ulja koja imaju dobar omjer omega-3 i omega-6 nezasićenih masnih kiselina i „dobrih“ proteina iz svježeg kravljeg sira (po mogućnosti ekološkog).

Čak i ako ste dobrog zdravlja, započnite ponekad dan s ovim obrokom, a ne zaboravite pritom – voće. Osjećat ćete se bolje, a uz ovu dobru naviku, vaš će se organizam osnažiti i lakše će odgovoriti na moguća oboljenja.

Hipokrat: ‘Smrt vreba u crijevima’

Simptomi koji prate nedovoljno dobar rad crijeva su loša probava, umor, smanjena koncentracija, nagle promjene raspoloženja, urin intenzivnog mirisa, nesanica, suha koža, problemi s kosom i noktima, pojava akni, pa i upala mišića.

Kroz naš životni vijek organizam opteretimo s prosječno barem pedeset tona hrane i 50 tisuća litara tekućine, od kojih barem pola čine već spomenuta četiri bijela otrova, što znači da se u trbuhu nataloži 15 kilograma fekalnih naslaga i toksičnog otpada koji truju našu krv i nanose organizmu nepopravljivu štetu.

Da bi izbjegli neugodan klistir crijeva, čišćenje obavite neinvazivnom metodom čišćenja brašnom boljeg lana (Camelina sativa – iz porodice krstašica, kelj). I ne zaboravite, još je Hipokrat naglašavao da ‘smrt vreba u crijevima…’

Doručak kao lijek

U dva decilitra kefira umiješate po jednu žličicu brašna boljeg lana – cameline sative, brašna Piskavice Plus i žličicu brašna crnog kima. Na ovaj način ne preskačete doručak, ali, ipak, zamjenom svježeg sira kefirom, unosite manje kalorija, a za sve ostale potrebne nutrijente pobrinut će se tri žličice praha, odnosno brašna. To nije malo, jer će vam žličica brašna crnog kima, zbog sadržanog timokinona, omogućiti disanje punim plućima. Naime, timokinon širi plućne alveole što dovodi do puno brže eliminacije toksina i kroz ovaj važan organ (i tako rasterećuje crijeva i probavu).

U žličici brašna boljeg lana (Camelina sativa) dobit ćete puno protuupalne alfalinolenske višestruko nezasićene masne kiseline, puno vlakana, pa čak i nešto gamalinolenske kiseline, te bitne EPA-e i DHA-e. Dosad ste ih mogli naći samo u ribljem ulju u kojem, nažalost, uvijek ima više ili manje štetne žive.

Žličica Piskavice Plus smanjit će glikemijski indeks ovog obroka i spriječiti napadaj gladi, tako da ćete i s ovim reduciranim doručkom, lako izdržati do ručka i za ručkom manje pojesti. Sve ovo, također, godi jetri i gušterači.

Pazite na oksidaciju sjemenja

Ako i malo šetate, Piskavica će vam zategnuti mišiće, grejp iz ovog pripravka će vas, zajedno s timokinonom iz crnog kima, riješiti dosadnih gljivica i bakterija, pa čak i candide, Maca kao adptogen će povećati vitalnost i izdržljivost. Kurkuma će, pak, smanjiti upale i depresiju, opna crnog grožđa će ovaj obrok obogatiti antioksidansima, prije svega resveratrolom, posije zobi će poboljšati probavu i obogatiti naš organizam selenom i betaglukanom, a sikavica će nam očistiti jetru i popraviti raspoloženje.

Napominjemo da je jedino ovaj oblik sjemenki boljeg lana (Cameline sative- kelj) toliko bogat E vitaminom da za razliku od sjemenki običnog lana, ne oksidira čak ni u samljevenom obliku. Nekoliko puta smo napominjali da je kupovina mljevenog maka, oraha, lana i sl., zapravo kupovina mačka u vreći, jer to sjemenje brzo oksidira i stvara jako štetne slobodne radikale.