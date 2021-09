ČEŠNJAK JE JAKO ZDRAVA NAMIRNICA: Evo što se događa s vašim tijelom kada jedete češnjak!

Autor: Matea Sušac

Češnjak je namirnica koja se dosta koristi u narodnoj medicini, točnije za “bapske recepte”. Ova namirnica ima velike zdravstvene prednosti, a koristi za migrene, ugriza insekata, ali i probleme sa srcem.

Ovo su neke prednosti koje vam češnjak može donijeti.

Poboljšava imunitet

Studija koju je proveo časopis Clinical Nutrition dokazala je da ekstrakt češnjaka može imati izuzetno pozitivan učinak na imunitet. Istraživanje je provederno na 60 osoba koje su svakodnevno konzumirale ekstrakt češnjaka te na osobama koje su konzumirale placebo. Naime, osobe koje su uzimale češnjak imale su znatno blaže simptome gripe, te su kraće bile bolesne, pokazale su studije.

Pojačava kognitivne funkcije

Češnjak također može djelovati i na kognitivne funkcije, a osim toga može poboljšati pamćenje i koncentraciju. Češnjak pomaže i u borbi protiv određenih vrsta raka, te srčanih bolesti objavio je časopis Experimental and Therapeutic Medicine. spriječiti demenciju, jer sadrži antioksidativna svojstva koje ova namirnica ima.

Može smanjiti krvni tlak

Izvješće objavljeno u časopisu Nutrition Journal pokazalo je da češnjak može smanjiti vaš krvni tlak, ako ga redovite jedete.

Valja napomenuti i nedostatke ove namirnice, a to su:

Izazivanje nadutosti

Ova namirnica prije svega sadrži velike količine fruktana, ugljikohidrati koji se nalaze i u luku, lubenici, pšenici, šparogama… Iako većina ljudi ima pogrešno mišljenje da ne podnose laktozu, fruktan je taj koji im izaziva nadutost. Simptomi koji pokazuju da osobi smeta fruktan uključuju nadutost, bolove u trbuhu, grčeve i plinove. Ako vam češnjak svaki put izaziva žgaravicu, onda je bolje da ga prokuhate.

Izazivanje žgaravice

Može doći do viška refluksa kiseline u jednjaku, pa to izaziva mnogo boli, mučnine i žgaravice. Ako vas često muči žgaravica, to bi moglo biti zbog prekomjerne konzumacije češnjaka.