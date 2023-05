BUDITE SE PRIJE ALARMA? Bez brige, nemate supermoći! Znanost to može jednostavno objasniti

Autor: Zlatko Govedić

Bioritam je prirodni ritam ili ciklus koji se javlja u tijelu. On regulira različite biološke funkcije i aktivnosti tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Jedan od glavnih bioritama je cirkadijalni ritam – unutarnji biološki ritam koji se ponavlja svakih otprilike 24 sata. Riječ “cirkadijalni” dolazi od latinskih riječi “circa” (oko) i “dies” (dan), što znači “oko jednog dana”. Cirkadijalni ritam upravlja našim spavanjem i buđenjem te regulira mnoge druge fiziološke, metaboličke i hormonske procese u tijelu.

Najpoznatiji cirkadijalni ritam jest spavanje i budnost. Ljudi imaju tendenciju da spavaju noću i budni su tijekom dana. To je posljedica utjecaja cirkadijalnog ritma, koji je reguliran unutarnjim “biološkim satom”. Biološki sat se nalazi u mozgu, u području poznatom kao suprakiazmatička jezgra (SCN) koja prima informacije iz okoliša, posebno svjetlosti, te regulira oslobađanje hormona i druge biološke procese koji pomažu uskladiti tijelo s ciklusom spavanja i buđenja.





Cirkadijalni ritam također utječe na druge aspekte našeg zdravlja i dobrobiti, poput tjelesne temperature, krvnog tlaka, lučenja hormona, probave i raspoloženja. Poremećaji cirkadijalnog ritma, poput poremećaja spavanja, mogu dovesti do problema s ritmom spavanja, pospanosti tijekom dana i drugih neželjenih simptoma.

Inače, postoji i niz drugih bioritama koji kontroliraju druge biološke funkcije u tijelu, kao što su lunarni ritam (povezan s Mjesečevim fazama) ili ultradijalni ritmovi (ciklusi kraći od 24 sata).

Važan protein

Zašto se, prema tome, ponekad budimo prije nego što vam se oglasi alarm.

SCN prati naš tjelesni sat ili cirkadijalni ritam. Određuje kada se osjećamo pospano, a kada budno. Kontrolira krvni tlak, tjelesnu temperaturu i osjećaj za vrijeme. Pretvara tijelo u “fino podešen stroj”.

Taj stroj voli predvidljivost. Tijelo je najučinkovitije kada postoji rutina koju treba slijediti.

Dakle, ako idete spavati u isto vrijeme svaku večer i budite se u isto vrijeme svako jutro, vaše tijelo se zaključava u takvom ponašanju. I tu se stvari svode na znanost.









Vaš ciklus spavanja i budnosti regulira protein koji se zove PER. Razina proteina raste i pada svaki dan, dostižući vrhunac navečer i naglo padajući noću.

Kada su razine PER-a niske, vaš krvni tlak pada, otkucaji srca usporavaju, a vaše razmišljanje postaje maglovito pa vam se spava.

Ako slijedite marljivu rutinu spavanja – budite se u isto vrijeme svaki dan – vaše tijelo uči povećati razine PER-a na vrijeme za alarm.









Otprilike sat vremena prije nego što biste se trebali probuditi, razine PER rastu (s tjelesnom temperaturom i krvnim tlakom).

Kako bi se pripremilo za stres buđenja, vaše tijelo oslobađa koktel hormona stresa, poput kortizola. Postupno, vaš san postaje sve lakši i lakši.

I zato se budite prije alarma. Vaše tijelo mrzi vašu budilicu. To je neodoljivo i stresno. I to uništava sav taj naporan rad. To poražava svrhu postupnog buđenja.

Vaše tijelo ima prednost tako da se proces buđenja ne prekida. Toliko je precizan da vam se kapci otvore nekoliko minuta, možda čak i sekundi, prije nego što se alarm oglasi.

Preduhitrite alarm

Prema tome, ako se ne budite prije alarma, vjerojatno ne spavate dovoljno ili ne spavate prema dosljednom rasporedu.

Buđenje u različito vrijeme radnim danima i vikendom može brzo izbaciti vaš sat. Bez imalo dosljednosti, vaše tijelo možda neće znati kada treba ustati pa kada se oglasi alarm, osjećate se omamljeno i mrzovoljno.