Borila se protiv opake bolesti koja se širi u Europi: ‘Mislili su da me nešto obuzelo’

U brojnim popularnim turističkim destinacijama u Europi, kao što su Francuska, Španjolska, Italija i Grčka, turisti se suočavaju s upozorenjima o opasnoj bolesti koju prenose komarci. Simptomi ove bolesti ne smiju se olako shvatiti. Britanska turistica Cara Pyper podijelila je svoje iskustvo o tome kako bolest može uništiti odmor. Naime, njezin odmor iz snova s prijateljicom pretvorio se u pravu noćnu moru kad je oboljela od denga groznice.

“Iskustvo je bilo strašno. Osjećala sam se užasno bolesno, prijatelji su mislili da me nešto obuzelo dok sam spavala” izjavila je za ladbible.com. Mnogi putnici nisu svjesni koliko opasnosti vrebaju tijekom njihovih putovanja. Nažalost, postoji mnogo bolesti i infekcija koje ne možemo ignorirati.

Stoga turisti koji planiraju posjetiti Francusku, Španjolsku, Italiju ili Grčku u skoroj budućnosti moraju biti posebno pažljivi i spremni. Denga groznica, potencijalno smrtonosna bolest, sve se više širi po popularnim turističkim odredištima.

Koji su simptomi?

Najčešći simptomi uključuju: intenzivne bolove u mišićima i zglobovima, glavobolju, mučninu, otečene limfne čvorove i osip po tijelu.

Iako je denga groznica tradicionalno povezana s tropskim krajevima, sada se zbog klimatskih promjena i migracije komaraca širi i po Europi.

“Doslovno sam se osjećala kao da me udario autobus. Moje cijelo tijelo bilo je teško i bolno. Isprva sam mislila da je uzrok tome umor zbog vremenske razlike. Morala sam spavati gotovo cijelo vrijeme. Nakon pet do šest dana osjetila sam blago poboljšanje, no trebalo je oko osam dana da se potpuno oporavim. Spavala sam gdje god sam mogao,” ispričala je 22-godišnja djevojka iz Edinburgha za ladbible.com.

Širi se Europom

Pyper je ljetovala u Indoneziji, gdje je pojava ove bolesti normalnija nego u Europi, ali zbog velikih klimatskih promjena, komarci koji prenosi ovu neugodnu bolest su stigli i na naš kontinent.

Inkubacija ove bolesti obično traje između tri i 14 dana. U 80% slučajeva, posebno kod djece, bolest prolazi bez simptoma. Ključno je brzo prepoznati infekciju, dok je liječenje isključivo usmjereno na ublažavanje simptoma. Nakon konzultacije s liječnikom, obično se preporučuju antipiretici i analgetici. Odmaranje i hidratacija organizma su od velike važnosti. U težim slučajevima, može biti potrebno bolničko liječenje.