Borba protiv celulita utrka je na duge staze, a pobjeđuju samo najupornije žene

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Nakon zime dolazi doba kada izlazimo iz hlača i debele odjeće te se sve više otkrivamo. Postavlja se pitanje kako se riješiti celulita u kratko vrijeme kako bismo ljeto dočekali bez te “narančine kore”? Svako tijelo, bez obzira na veličinu ili tip tjelesne građe, može biti čvrsto. Treba skinuti famu s tog pojma jer ga mnogi vezuju uz debljinu. No on zapravo nije debljina. Celulit nastaje zbog prekomjernog nakupljanja masti, tekućina i zaostalih produkata metabolizma u potkožnom tkivu. Tako i koža postaje neelastična, dobiva taj toliko nepoželjan izgled narančine kore i na određenim mjestima je čak zadebljana. Celulit nalazimo na bedrima, unutarnjem dijelu koljena, trbuhu, stražnjici, bokovima, ramenima, na vratu, pa čak i na rukama.

Kako bismo se na odgovarajući način “uhvatili ukoštac” s celulitom, za pomoć smo zamolili dr. sc. Loredanu Labinac.

“Podsjetili ste me na jedan vic koji kaže: ‘Koji su vjesnici proljeća? Visibabe, ljubičice i celulit!’ Svake godine, s početkom proljeća, kada počnemo odbacivati višak tople, zimske odjeće, suočavamo se s promjenama koje na svijetloj nepreplanuloj koži izgledaju još strašnije. No nije riječ se o nerješivom problemu, već o sklonosti koja od nas zahtijeva trajnu brigu i prevenciju”, rekla je dr. Labinac.





Zbog čega dolazi do celulita i kako možemo spriječiti njegovo nakupljanje? I na to pitanje doktorica ima odgovor.

“Na početku treba naglasiti kako celulit ne nastaje u masnom tkivu, već je riječ o kroničnoj upalnoj bolesti u vezivnome tkivu, sa sklonošću vraćanja i pogoršanja tijekom života. Kada potkožna masnoća vrši pritisak na vezivno tkivo, koža dobiva karakterističan izgled ‘narančine kore’, s vidljivim kvržicama i udubinama. Tada govorimo o najgorem stupnju celulita, no on se može manifestirati u rasponu od jedva primjetnog do najtežeg oblika, kada su vidljive kvržice i uvučenja”, istaknula je.

Napomenula je kako je razlog stvaranja celulita sjedilački način života, brza hrana, pržena hrana s puno transmasnih kiselina, hrana siromašna antioksidansima, uz nedostatak sna te neadekvatnu usku obuću i odjeću. Ipak, oni samo pridonose njegovu nastanku, no nisu jedini krivci za nastanak celulita.

Nema brzih rješenja

“Zbog nastanka celulita dolazi do oštećenja vezivnoga tkiva, nakupljaju se toksini u organizmu, dolazi do zastoja venske cirkulacije i limfe, što rezultira pojavom proširenih vena i kapilara, češće nastaju modrice, a koža postaje tanka i suha. Postoje različiti pristupi u rješavanju problema celulita, no brzih rješenja, koja će ujedno biti i trajna, još nema. Kako je riječ o multifaktorskom problemu, treba mu pristupiti i djelovati na više razina. Najvažnija, a ujedno najteža, jest promjena u načinu života, odnosno promjena životnih navika. Također, na raspolaganju su nam različiti dodaci i pomagala te neinvazivni i minimalno invazivni medicinski tretmani”, naglasila je dr. Labinac.

Kako bismo sa što manje muka ušli u proljeće, skinuli suvišnu odjeću bez straha zbog tuđih komentara vezanih uz naš izgled i pripremili se za prihvat sunčevih zraka i D vitamina, trebamo prije svega promijeniti prehrambene navike i više se kretati. To znači da u prehranu treba uvrstiti dovoljno antioksidansa, odnosno voća, povrća, plave ribe, žitarica i maslinova ulja. Moramo izbjegavati prženu, pečenu i brzu hranu te reducirati unos soli.

Kako kaže dr. Labinac, mnogi ljudi dosoljavaju hranu jer na taj način poboljšavaju njezin okus, no riječ je o lošoj navici koju trebamo mijenjati. Također, svakodnevno i tijekom cijelog dana potrebno je unositi dovoljno tekućine, ponajprije vode. Pijenjem dovoljno vode, uz konzumaciju povrća koje sadrži puno vode, potkožno vezivno tkivo održavat ćemo snažnim i fleksibilnim. Treba izbjegavati šećer, škrob, pušenje, alkohol i prerađenu hranu.









“Medicinska pomagala za sprečavanje nastanka celulita treba nabavljati od provjerenih proizvođača, a medicinske neinvazivne i invazivne tretmane uputno je provoditi u licenciranim kozmetičkim salonima i poliklinikama”, istaknula je doktorica.

Da je istina kako nam celulit “zagorčava” život, dovoljno je reći da se on pojavljuje na svim dijelovima tijela koje možete zamisliti. Dr. Labinac naglašava kako se najčešće pojavljuje na bedrima, stražnjici, donjem dijelu trbuha te na bokovima, no može se javiti i u predjelu koljena te nadlaktica.

Najstariji način

Uz mnogo vježbanja i pridržavanja svih navedenih pravila možda će se do ljeta celulit donekle i povući. Mnoge djevojke i žene svakodnevno koriste kompresivne steznike i tajice koje kombiniraju efikasnu mikromasažu s graduiranom kompresijom.









Kako je objasnila Ira Stalzer, dok se krećemo, aktivna mikromasažna tkanina duboko i nježno masira kožu, aktivira cirkulaciju te stvara lagane brazde na koži, što potvrđuje učinak drenaže. Te brazde nestaju za nekoliko sati, a koža ostaje glatka.

“Kliničke studije dokazuju da graduirana kompresija u sinergiji s tehnologijom vizualno smanjuje nakupine celulita i potiče mikrocirkulaciju. Steznici su nosivi ispod bilo koje odjeće, a mogu se nositi tijekom cijelog dana. Osim u obliku tajica, dostupni su i steznici za ruke”, rekla je Stalzer.

No, neke žene, osim s celulitom, imaju i problem s venama. Upravo je elastična kompresija najstariji način liječenja varikoznih i limfnih poremećaja i njihovih komplikacija. Nekada se motanjem elastičnih zavoja na udove učinkovito kontroliralo oticanje nogu. Elastične zavoje postupno su zamijenile kompresivne čarape i hulahopke s različitim stupnjevima kompresije, od preventivnih do onih za teže patologije.

“Idealni scenarij za naše vene bio bi da se tijekom dana gotovo konstantno krećemo. Nažalost, većina je ograničena osmosatnim radnim vremenom na kojemu pretežno sjedimo. Kompresivne čarape održavaju aktivnost naše venske i limfne cirkulacije i dok sjedimo ili dugo stojimo na jednome mjestu. Osim kompresivnih čarapa, dokoljenki i hulahopki koje su nosive u svim situacijama, dostupne su i kompresivne tajice od bambusove viskoze, iznimno meke i ugodne na dodir. Vrlo je važno spriječiti vensku insuficijenciju kako bi se usporilo napredovanje bolesti i izbjegle stvarne patologije, osobito ako ste predisponirani zbog nasljednih čimbenika, dugog stajanja, sjedenja i trudnoće”, naglasila je Ira Stalzer.

Osim celulita, u posljednje doba sve se više žena, ali i muškaraca žali na još nešto, a to je sindrom “umornih nogu”. Osobe koje imaju sindrom umornih nogu najčešće opisuju sljedeće simptome – bolnost, krutost, težinu, pritisak, otečenost ili utrnulost pojedinih dijelova nogu, a najčešće manifestacije su u području listova i skočnih zglobova. I njima se preporučuje nošenje medicinskih pomagala kako bi riješili te tegobe.

Pozitivan učinak

Kako bismo imali što manje celulita te kako nas ne bi mučio sindrom “umornih nogu”, zanimalo nas je što treba učiniti u prevenciji. I na to pitanje je dr. Labinac imala odgovor.

“Gotovo sve profesije danas su vezane uz rad na računalu. Generalno svi previše sjedimo, previše se vozimo i premalo hodamo. Zbog velikih očekivanja na poslu posežemo za raznim stimulansima koji održavaju našu budnost i koncentraciju kao što su kava ili čaj, a brzu utjehu tražimo u rafiniranim proizvodima od šećera. Zbog velike pojavnosti celulita u populaciji današnjih žena potrebno je na vrijeme, od mladosti, početi primjenjivati sve prethodno opisane preventivne mjere suzbijanja nastanka celulita, što uključuje prehrambene navike, tjelesnu aktivnost, boravak na svježem zraku, izbjegavanje štetnih navika, dobar san te nošenje adekvatne odjeće i obuće”, rekla je.

No ako je celulit u uznapredovaloj fazi, ima li pomoći u tome, odnosno može li on nestati ili se barem nekako ublažiti?

“Kako smo ranije istaknuli, kod celulita je riječ o kroničnoj upalnoj promjeni u vezivnome tkivu pa će zato svi naši napori u njegovu liječenju biti usmjereni prema smirivanju upale i ublažavanju simptoma. Osim opisanih promjena životnih navika, treba naglasiti pozitivan učinak masaže koja pomažu u pokretanju ‘zarobljene limfe’ i krvi u venama, u područjima zahvaćenima celulitom”, naglasila je doktorica.

Napomenula je kako su nam na raspolaganju razni oblici masaža, od svakodnevnog masiranja ručnikom i četkama nakon tuširanja do ručne, limfne i laserske masaže u kozmetičkim salonima, te neinvazivni i minimalno invazivni tretmani u licenciranim poliklinikama poput liposukcije i drugih novih metoda koje se stalno usavršavaju.

Celulit za sve

Iako je rasprostranjeniji među pretilim ljudima, celulit može nastati kod svih tjelesnih tipova žena. Neka su istraživanja pokazala da će čak 9 od 10 žena u svom životu imati problem s celulitom, barem u nekom periodu svog života, npr. nakon trudnoće, i to ne mora ostati trajni problem. Primijećena je i nasljedna sklonost nastanku celulita, pa tako ako je majka ili baka imala problem s celulitom, vrlo je vjerojatno da će to imati i njihova nasljednica ili nasljednice. To ne znači da će se sigurno razviti celulit, ali to je upozorenje da se o njemu počne razmišljati preventivno i djelovati od rane mladosti, prije njegova nastanka.

Uglavnom se piše o problemima koji muče žene, ali zanimalo nas je imaju li i muškarci celulit te kako se to kod njih manifestira.

Dr. Labinac je rekla kako su žene u pogledu celulita u lošijem položaju od muškaraca iz više razloga. Na prvome mjestu treba istaknuti hormonske promjene u ženinu životu – od menstruacijskog ciklusa, trudnoće, perimenopauze i menopauze kada dolazi do promjene – raste i pada razina ženskih spolnih hormona (estrogena i progesterona).

“Također, treba reći da je sastav ženskog tijela drugačiji od muškog. Žene imaju veći postotak masnoga tkiva, zadržavanje masnoga tkiva u područjima kao što su stražnjica, bedra i noge hormonski je uvjetovano. Najnovija istraživanja pokazuju kako je razgradnja masnih naslaga povezana s razinom estrogena, koja starenjem naglo opada, a najniža je u trenutku kada žena gubi menstruaciju odnosno kada ulazi u menopauzu”, rekla je doktorica.

Naglasila je da je kod muškaraca potkožno tkivo gušće i čvršće, mrežaste je strukture, što sprečava nakupljanje u međustaničnom prostoru i pomicanje masnoga tkiva prema površini. Zato muškarci rijetko imaju celulit.

Ipak, i muškarci imaju probleme s nogama.

“Muškarci se najčešće žale na simptome u sklopu sindroma umornih nogu ili imaju problema s proširenim venama, u čemu im mogu pomoći kompresijske čarape. Muškarci se najčešće odlučuju za dokoljenke, koje mogu nositi tijekom cijele godine, kako u dnevnom, radnom tako i u sportskom outfitu“, naglasila je doktorica Labinac.

Na kraju je istaknula kako briga o našem tijelu, a tako i briga o celulitu, treba započeti od najranije mladosti. Važna je i dosljednost i upornost u primjeni zdravih navika te mjera za suzbijanje i ublažavanje celulita. Riječ je o utrci na duge staze u kojoj najupornije pobjeđuju.