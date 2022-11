BOLESTI OD KOJIH NAS UMIRE 22.000 GODIŠNJE: Spriječite ih ovim savjetima najvećih stručnjaka

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Znate li da godišnje od posljedica kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj umre više od 22.000 ljudi? Kao da je nestao jedan manji grad. Pomalo je poražavajuća informacija kako više od 40 posto stanovnika u svijetu, ali i u Hrvatskoj, ima “neku” kardiovaskularnu bolest. Uzroci bolesti su mnogi, od pušenja, dijabetesa, visokog krvnog tlaka i pretilosti do zagađenja zraka, kao i manje poznatih stanja poput Chagasove bolesti i amiloidoze srca. Na 520 milijuna ljudi koji žive s kardiovaskularnim bolestima, posebno je negativno utjecala pandemija koronavirusa. Oni su izloženi većem riziku od težih oblika bolesti pa su mnogi od straha od zaraze covidom-19 izbjegavali, a neki još izbjegavaju, kontrolne preglede ili odlazak u bolnicu te se izoliraju od obitelji i prijatelja.

Ciljani boravak

Kako bi se potaknula svijest ljudi o važnosti zdravlja srca, 29. rujna održan je Svjetski dan srca koji se posebice proslavio u Opatiji trodnevnom manifestacijom. Naime, kultna zdravstvena institucija Thalassotherapia Opatija, slaveći 65 godina postojanja, bila je domaćin trodnevnoj manifestaciji Dani srca, na kojoj su brojni zdravstveni stručnjaci iznijeli rezultate istraživanja iz tog dijela medicine. Za organizaciju manifestacije zaslužan je prof. dr. sc. Viktor Peršić, ravnatelj Thalassotherapije Opatija. U tri dana održan je niz interaktivnih radionica za posjetitelje te simpozij intervencijske kardiologije.

Već pet godina u Thalassotherapiji se izvode intervencijske procedure na krvnim žilama srca te implantacije elektrostimulatora srca. Djelatnosti Thalassotherapije Opatija sadržani su u Klinici za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila, sportskoj medicini, fizikalnoj medicini/rehabilitaciji, radiologiji, neurologiji, dermatologiji i estetskoj medicini. Potom, postoji centar za dijabetes, endokrinologiju i kardio metabolizam, medicinsko biokemijski laboratorij, odjel psihologije i, naravno, odjel za nutricionizam.





Kako je rečeno, u Thalassotherapiji Opatija može se boraviti ciljano, rješavajući pojedine zdravstvene probleme, ili rekreativno, kontrolirajući zdravlje i prevenirajući vlastiti organizam. Uspješno liječenje i rehabilitaciju prošli su mnogi zadovoljni pacijenti, a Thalasso Wellness centar Opatija te program “Stay” kardiološke rehabilitacije olakšali su život mnogim pacijentima, ali i priznatim sportašima te osobama koje se brinu o svom zdravlju.

“Zdravstvena slika oboljelih od kardiovaskularnih bolesti promijenila bi se kada bi svaka od 21 županije provodila program putem kojeg će se skrbiti o bolesnicima nakon infarkta i sličnih bolesti. Treba biti malo fleksibilan i tolerantan”, rekao je Peršić.

Četiri čimbenika

Napomenuo je kako u Hrvatskoj postoji još 18 tisuća ljudi oboljelih od bolesti srca koji nemaju rehabilitaciju. Njih treba motivirati da počnu mijenjati svoj životni stil.

Kakav mora biti motiv da neki čovjek promijeni svoj način života? Peršić je odgovorio da je to svakako rehabilitacija nakon preživljenog srčanog udara. No to je već kasno i stoga bi, prema mišljenju zdravstvenih djelatnika, u Nacionalni plan suzbijanja kardiovaskularnih bolesti trebalo uključiti sve – od učenika do onih koji su imali neki kardiovaskularni incident kako im se to više ne bi ponovilo te kako bi na svom primjeru pokazali drugima što trebaju učiniti da se to spriječi.

Na simpoziju intervencijske kardiologije sudjelovali su vodeći ljudi u intervencijskoj kardiologiji iz svih hrvatskih centara. Ravnatelj opatijske Thalassotherapije Peršić rekao je kako je kardiologija prevencije najvažnija u segmentu kardiovaskularnih bolesti. Prosječno godišnje oko 3000 rehabilitacijskih postupaka Thalassotherapia ostvaruje u suradnji s klinikom u Zagrebu i Krapinskim Toplicama.

“Imamo svoje ljude i ekipu i ovo je trenutak da krenemo dalje. Europska unija je osmislila plan za zaštitu kardiovaskularnog zdravlja. Promatrajući na institucionalni način, zaključuje se da treba napraviti Nacionalni plan suzbijanja kardiovaskularnih bolesti”, rekao je Peršić. A na pitanje kada će se pokrenuti taj plan, odgovorio je kratko: “Jučer!”.









Na bolesti srca i krvnih žila utječu četiri čimbenika, a to su postojanje nekih zaraznih bolesti, pušenje i nezdrava prehrana te stres i tjelesna neaktivnost. Pritom je naglašeno kako je tjelesna aktivnost iznimno važna u kardiovaskularnom zdravlju. Peršić je rekao kako imamo “drugu pandemiju kroničnih nezaraznih bolesti”, a Hrvatska je na prvome mjestu po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Kuća srca

Akademik i predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva Davor Miličić je, govoreći o potrebi usvajanja Nacionalnog plana suzbijanja kardiovaskularnih bolesti, rekao da je postignut konsenzus s Ministarstvom zdravstva.

“Plan će imati težište na primarnoj prevenciji, i to za one koji još nisu bolesni. Osim toga, uključit će i razvoj hrvatske kardiologije. Važan dio je i kardiovaskularna rehabilitacija, i to područje treba dodatno osnažiti”, rekao je Miličić.









Dodao je kako je upravo opatijska Thalassotherapia primjer vrha zdravstvenih usluga u području kardiovaskularne rehabilitacije. Još jednom je naglasio kako je bitna prevencija, zatim kliničko zbrinjavanje već bolesnih ljudi te na kraju kardiovaskularna rehabilitacija.

Kako bi ukazali na važnost kardiovaskularnog zdravlja, prije 11 godina osnovana je Zaklada Hrvatska kuća srca. Osnovalo ju je Hrvatsko kardiološko društvo s ciljem promicanja kardiovaskularnog zdravlja i edukacijama u suvremenoj kardiologiji. Treba istaknuti kako je zaklada otvorena prema javnosti i apelira se na ljude da znaju prepoznati simptome i spriječiti razvoj bolesti srca i krvnih žila.

Na simpoziju je posebice napomenuto kako treba redovito kontrolirati krvni tlak jer je hipertenzija “najodgovornija bolest za prijevremenu smrtnost”, ali ako se na vrijeme otkriju simptomi, može se liječiti i bolest se neće razviti.

Verica Kralj iz HZJZ-a “Dr. Andrija Štampar” rekla je kako je prošle godine registrirano 22.958 preminulih osoba od srca, što je nešto više u odnosu na 2019., pretpandemijsku godinu. Dodala je kako to nije problem samo u Hrvatskoj jer i ostale zemlje bilježe tako porazne rezultate preminulih osoba od kardiovaskularnih bolesti.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 80 posto slučajeva bolesti srca i krvnih žila može se spriječiti ako se reagira na vrijeme.

“No u Hrvatskoj je problem što se očekuje još veći broj bolesnika od tih bolesti s obzirom na starenje stanovništva. Stoga je Nacionalni program suzbijanja kardiovaskularnih bolesti sustavni program kojim bi se spriječila nova pandemija, a koju zapravo, nitko nije ni proglasio”, naglasila je Verica Kralj. Ona smatra da će se posljedice tih bolesti osjetiti tek u nadolazećim godinama jer se u protekle dvije godine nije davalo dovoljno pozornosti sprečavanju tih bolesti.

Tihi ubojica

Da ne bi sve trebalo ostati samo na obilježavanju Dana srca nego da ta zdravstvena manifestacija treba prerasti u svojevrsni festival srca, mišljenja je akademik i predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju Bojan Jelaković. Govoreći o rizicima srčanih bolesti, rekao je kako je visoki krvni tlak “tihi ubojica”. Ništa se ne osjeti, čovjek je subjektivno zdrav, a zapravo nije i na kraju dođe do smrti. Spomenuo je kako svaki drugi dijabetičar ima hipertenziju, ocjenjujući kako je to vrlo ozbiljan problem koji sve više uzima maha i koji treba spriječiti u njegovu “ludom činu”.

“Zbog toga je važna primarna prevencija, međutim, ona je u Hrvatskoj u povojima”, rekao je. Dodao je kako će se učinci vidjeti tek kada se promijene dvije, tri vlade, aludirajući na to da je za inertnost u tom zdravstvenom pogledu zapravo kriva politika te da zasad nema prave političke podrške.

Jelaković je kao pozitivan primjer izdvojio Program smanjivanja kuhinjske soli koji traje već 16 godina i koji je, ipak, polučio neke pozitivne rezultate. U posljednjih sedam, osam godina došlo je do smanjenja korištenja kuhinjske soli za dva grama.

“Možda će se to činiti malo, ali samo smanjenje dva grama soli znači i 10 tisuća infarkta manje. S takvim aktivnostima treba nastaviti i dalje”, naglasio je te dodao kako i dalje treba inzistirati na prosvjećivanju ljudi jer je, prema njegovu mišljenju, zdravstvena pismenost na vrlo niskoj razini u Hrvatskoj.

Predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara Ana Ljubas dotaknula se još jednog velikog problema, a to je da nam djeca sjede neprekidno po nekoliko sati u školi i nedostaje im fizičke aktivnosti. Zbog toga već polako kreću prema “problematičnim osobama” za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti.

“Djeca su nam pretila i to nije dobro. Ljudi kontinuirano žive u velikom stresu. Da bismo stali na loptu, treba educirati ljude kako se smiriti, riješiti stresa, pripremati hranu, kako jesti. Teško je mijenjati stil života, ali to moramo učiniti želimo li biti zdravi”, rekla je Ljubas. Spomenula je kako je moto sestrinstva “Koristi srce za sva druga srca”.

Alarmantni podaci

Na kraju simpozija rečeno je kako su Hrvati apsolutni rekorderi u Europi po debljini. Od ukupnog broja, 70 posto muškaraca ima indeks tjelesne mase iznad 25, dok 60 posto žena ima indeks tjelesne mase iznad 20.

To su alarmantni podaci jer se zdravim životom i prevencijom te prepoznavanjem znakova nastajanja kardiovaskularnih problema u 80 posto slučajeva može spriječiti ono najgore.

Istaknuto je da bi bilo idealno kada bi se izgubilo više od 15 posto težine.

Kako bi ukazali na važnost kretanja, organizatori su kroz Opatiju održali i utrku “Trčimo za srce” sa željom osvještavanja građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Tih je dana, kao i u ostatku svijeta, gdje se crveno osvjetljavaju kultne znamenitosti, u Opatiji crveno zasvijetlila “Djevojka s galebom”, opatijski simbol, i ustanova koja liječi srce – Thalassotherapia Opatija.

Rehabilitacijska terapija strukturirani su programi

Viktor Peršić ravnatelj je Thalassotherapije, a zanimalo nas je njegovo mišljenje o sadašnjem stanju u zdravstvu, sprečavanju kardiovaskularnih bolesti i mogućnostima koje nudi njegova ustanova.

* Čime se zapravo bavi Thallasotherapia?

Thalassotherapia je i stasala u onom vremenu kako bi se vratio neki sjaj Opatije s početka prošlog stoljeća. No dogodila se svojevrsna prevara jer tadašnja Thalassotherapia nije bila klimatsko lječilište, nego ustanova koja se već 1957. počela baviti kardiološkom rehabilitacijom, a to je bila nekakva avangarda toga doba. Desetljećima su se pokušavali ostvarivati postavljeni ciljevi, primjerice da se ljudi koji su oboljeli od kardiovaskularnih bolesti što prije vrate na posao. Promatrajući iz sadašnje pozicije, rekao bih da smo izgradili modernu rehabilitacijsku kuću. Thallasotherapia nije samo rehabilitacija nego je ona i kardiologija u svim svojim segmentima. No naša perjanica kojom se možemo ponositi u Europi ipak je rehabilitacija. Zaista smo tu napravili goleme pomake, ali u okvirima Hrvatske premalo je imati tri centra koja se bave rehabilitacijom jer su zahtjevi mnogo veći. Kao referentni centar Ministarstva zdravstva za kardiološku rehabilitaciju nudimo rješenja za koja vjerujemo da su ostvariva, da nisu previše skupa i da su kadrovski normirana. Drago nam je što je Ministarstvo prepoznalo našu važnost.

* Kada će se krenuti s Nacionalnim programom suzbijanja kardiovaskularnih bolesti?

Evo, jučer. Određene stvari već su pokrenute. Mi smo već s istarskim domovima zdravlja započeli jednu suradnju, tako da oni u nekoliko gradova imaju centre u kojima se nudi rehabilitacijska i preventivna priča.

* Što sve obuhvaća rehabilitacijska terapija?

To su jako dobro strukturirani programi koji imaju definiranu svoju piramidu rehabilitacije. Sve se vrti oko tjelesne aktivnosti, nutritivnih elemenata, psihologijske medicine koja pomaže da se ljudi riješe pušenja i otpuste stres. Rekao bih da je bit integrirana tjelesna aktivnost koja bi trebala biti personalizirana, što mi striktno provodimo u našoj ustanovi. Rehabilitacija traje 21 dan, a po potrebi se produljuje za još tjedan dana. Tako je i u susjednim zemljama. Sve su aktivnosti podređene motivu. Primjerice, na stepenicama su istaknute kilokalorije koje se potroše ako se hoda njima, a to je motiv. To je vrlo izazovno područje koje treba dobro osmisliti da bi bilo zanimljivo. Ljudi moraju biti dosljedni i odabrati najbolji način da se dovedu do toga da budu u najboljoj situaciji. Imamo i virtualni bicikl na kojem se može putovati kroz neki kraj i na taj se način on može upoznati. Kada smo testirali taj program, vidjeli smo da je u roku od 15 dana bilo više od tisuću ljudi koji su to koristili.

* Koliko je pandemija covida-19 utjecala na pogoršanje zdravstvenog stanja građana?

Sasvim je sigurno, prema mojoj procjeni, da će to u Hrvatskoj biti ispričano na razini epizodičnih pojedinačnih priča. Kada govorimo o kardiovaskularnim bolestima i o tome koliko je ljudi od njih umrlo u pandemijskom razdoblju, mogu reći da to nisu apsolutno velike brojke. Te bolesti su se mogle pronaći i u godinama koje su prethodile pandemiji. No ono što se ja pitam jest koliko smo i jesmo li izgubili na kvaliteti zdravstvenih usluga u te dvije godine pandemije i je li nas to vratilo unatrag i ako jest, koliko? Mi se trudimo, mala smo ustanova i djelujemo poput “ratnog broda” koji se prilagođava bilo kojem vremenu i bilo kojoj poziciji. Nisam siguran da se veliki sustav može tako prilagoditi.

* Planirate li i dalje ostati na čelu Thalassotherapije?

To me često pitaju i to sam ostavio za zadnju rečenicu u svom pozdravnom govoru u hotelu Kvarner. Zapravo sam 30 godina u ovom sustavu, a prošao sam bezbroj gradova, educirao se od Bologne do Londona i uvijek se vraćao. Čovjek se pita zašto je to tako. Volim ljude koji ovdje žive, ovo je meni najljepša sredina. Mislim da je karakter naroda koji ovdje živi poseban i da su to dobri ljudi i da smo široki. Kada postoji razlog koji te zaustavlja da ostaneš u vlastitoj kući, onda se sjetiš – pa mogao si bezbroj prilika iskoristiti i otići. Bilo bi gotovo frustrirajuće kada ne bih vidio kraj. To je ono što te uvijek zaustavlja. A zapravo, na kraju krajeva, kraja neće ni biti jer ustanova živi vječno. Tako da, eto, ostajem.