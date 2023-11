Boja zubi može ukazati na nekoliko problema: Evo na što je potrebno obratiti pažnju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Oralno zdravlje mnogima zadaje probleme. Od potrebe za nošenjem aparatića do pravilnog četkanja zubi, oralna higijena obuhvaća i neke faktore kojih mnogi možda nisu svjesni.

Za sve one koji se pitaju što govori boja zubi, ortodont Khaled Kasem ponudio je odgovor.





Diskoloracija može biti posljedica nesreće

“Žućkasti zubi mogli bi značiti da morate više paziti na zube čišćenjem koncem, četkanje i ići na redovne preglede kod stomatologa. Također, žute zube mogu uzrokovati čaj, kava i kola,” komentirao je.

Ljubičasti zubi mogu biti posljedica ispijanja crnog vina ili jedenja tamnog voća, ali i traume na zubima. Padovi, prometne nesreće ili sportske ozljede mogu dovesti do zubne diskoloracije.

Crna boja znak je propadanja

“U ovom slučaju svakako potražite pomoć stomatologa jer bi ljubičasta boja zubi nakon nezgode mogla biti znak unutarnjeg krvarenja,” napominje Kasem.

Zubi ponekad mogu imati sivi izgled zbog materijala koji se koristi za plombe. Međutim, siva boja može ukazati i na oštećenje živaca, dok je crna boja znak propadanja zuba.

“Ova diskoloracija, nažalost, znači da su vaši zubi u poodmakloj fazi propadanja. Ako ovo zanemarite, to bi moglo dovesti do ozbiljnijih problema sa zubima, što bi u konačnici moglo dovesti do gubitka zuba,” zaključio je Kasem, prenosi Index.