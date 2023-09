Bliži se vrijeme gripe i prehlade, zaštitite se na vrijeme: Ove namirnice već danas uvrstite u jelovnik

Autor: Barbara Grgić

Imunitet igra ključnu ulogu u zaštiti organizma od različitih infekcija i bolesti. Srećom, prehrana može biti moćan saveznik u jačanju našeg prirodnog odgovora na bolesti. U nastavku donosimo namirnice koje su prirodan izvor vitamina i minerala koji će vam pomoći u borbi s bakterijama i virusima.

Citrusi

Počnimo s nečim što većina nas zna – citrusi poput naranči, limuna, grejpfruta i mandarina. Ove voćke bogate su vitaminom C, ključnim nutrijentom za jačanje imuniteta. Vitamin C potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica, koje su odgovorne za borbu protiv infekcija. Uz vitamin C, citrusno voće dobar je izvor minerala i njihovih soli, te narančastog biljnog pigmenta iz skupine karotenoida koji predstavljau molekule slične vitaminu A.

Češnjak

Češnjak ima i snažna antivirusna i antibakterijska svojstva. Sadrži sastojak zvan alicin koji pomaže u jačanju imunološkog sistema i smanjenju rizika od bolesti.





Đumbir

Đumbir je poznat po svojim protuupalnim i antibakterijskim svojstvima. Također pomaže u ublažavanju simptoma prehlade i gripa. Možete ga dodati u čaj ili koristiti u pripremi raznih jela.

Jogurt

Probiotici, prisutni u jogurtu, čine ga izvrsnim izborom za podršku zdravoj ravnoteži crijevnih bakterija. Zdrava crijevna flora ključna je za optimalno funkcioniranje imunološkog sistema.

Bademi

Bademi se mogu pohvaliti visokim udjelom vitamina E i B2 te magnezija, mangana i kalija. Dnevno se preporučuje oko 40 grama badema, što odgovara manjoj šaci. Četvrtina šalice badema zadovoljava čak 45 % dnevnih potreba za vitaminom E i manganom te trećinu dnevnih potreba za magnezijem.

Špinat

Ovo tamnozeleno povrće prepuno je vitamina C, beta-karotena i antioksidansa koji pomažu u jačanju imuniteta. Jedna šalica špinata sadrži 337 posto preporučene dnevne količine (RDA) vitamina A, koji ne samo da jača “slabe točke“ imuniteta, dišnih putova i urinarnih traktova, nego je ključna komponenta bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcije.

Mahunarke

Grah, leća i slanutak su izvrsni izvori proteina i vlakana. Osim toga, sadrže cink, koji igra važnu ulogu u borbi protiv infekcija.

Crvena paprika

Paprika je bogata vitaminom C, čak i više od citrusa. Također sadrži beta-karoten, koji doprinosi održavanju zdrave kože.









Brokula

Još jedno zeleno povrće koje zaslužuje mjesto na vašem tanjuru. Brokula je prepuna vitamina C, vitamina A i vlakana.

Kurkuma









Kurkumin, aktivni sastojak kurkume, ima snažna protuupalna svojstva i može pomoći u jačanju imunološkog sistema. Možete je dodati u razna jela ili napraviti čaj od kurkume.