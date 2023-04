BIZARNI I OPASNI MITOVI O DIJETAMA: Ne nasjedajte na neznanstvena i neutemeljena obećanja o brzom gubitku kilograma

Autor: Zlatko Govedić

Postoji mnogo mitova i pogrešnih predodžbi o dijetama. Opisat ćemo najčešće.

‘Dijeta će mi brzo pomoći da izgubim kilograme’

Istina je da mnoge restriktivne dijete mogu brzo istopiti kilograme, ali to obično nije trajno i često se vraćaju nakon što se dijeta završi.





‘Morat ću se izgladnjeti kako bih izgubio na masi’

To nije istina – prekomjerno gladovanje može biti štetno za vaše zdravlje i može dovesti do poremećaja prehrane.

Određena hrana će mi pomoći da izgubim kilograme

Iako neke namirnice, poput povrća i proteina, mogu pomoći u gubitku kilograma, ne postoji “čarobna” hrana.

‘Trebaju mi dodaci prehrani kako bih izgubio kilograme’

Dodaci prehrani često se prodaju kao čudotvorni lijekovi za mršavljenje, ali u većini slučajeva nisu potrebni i mogu biti štetni za zdravlje.









‘Dijeta znači potpuno odricanje od omiljene hrane’

Dijeta ne mora značiti potpuno odricanje od hrane koju volite, već je riječ o prilagodbi vaših prehrambenih navika i uključivanju različitih namirnica u umjerenim količinama.

‘Dijeta trakavice’









Ima istine u tome da će čovjek izgubiti na težini ako parazit u tijelu pojede sve što i domaćin. Međutim, takav način mršavljenja protivan je svim načelima očuvanja ljudskog zdravlja, s obzirom na to da paraziti apsorbiraju sve vitamine i hranjive tvari, što poslije može dovesti do komplikacija poput srčanog i moždanog udara, ali i iznenadne smrti.

‘Sedam dana sna’

Ova dijeta, poznata i kao “Uspavana ljepotica”, doslovno znači spavati punih sedam dana bez prestanka, tako da tijelo nema vremena za jelo. takav način prehrane može iscrpiti čovjeka s obzirom na to da je hrana neophodna kako bi čovjek imao dovoljno energije. Čak i ako biste na neki umjetan način održavali jako dug san, to bi na kraju samo dovelo do prejedanja što rezultira viškom kilograma.

‘Dijeta s jabučnim octom’

Još pedesetih godina prošlog stoljeća vjerovalo se da jabučni ocat pomaže u gubitku masnih naslaga, odnosno debljanju i lošem kolesterolu. Jedini način da vam ovaj ocat pomogne je da uz njega smanjite i unos kalorija. U tom slučaju nije velika razlika pijete li jabučni ocat ili vodu.

‘Dijeta dječje hrane’

Pobornici dijete koja uključuje zamjenu standardne hrane dječjom hranom tvrde da će vas 14 takvih porcija dnevno dovesti do željene mase. Zapravo, sama vrsta hrane nije poanta. Isto možete učiniti ako standardne obroke podijelite na manje količine i s manjim brojem kalorija.

‘Žvakat ću do sto’

Zagovornici te dijete tvrde da svaki zalogaj treba žvakati dok ne izbrojite do sto! To će, naravno, produljiti obrok, ali neće utjecati na vašu liniju.

‘Dijetni kolačić’

Tu je dijetu osmislio Stanford Segal koji je smatrao da je najbolji način za mršavljenje zapravo zamjena obroka keksima koji kontroliraju glad jer sadrže točno 800 kalorija. Također savjetuje da se tijekom te dijete ne vježba, zbog nedostatka kalorija i nutrijenata u tijelu.

Ipak, posljedica takve prehrane jest pretilost, s obzirom na to da tijelo u jednom trenutku počinje tražiti hranu koja će mu osigurati potrebnu energiju.

‘Dijeta s vinom i jajima’

Ova je doista bizaran mit. Riječ je o dijeti od deset jaja i litre vina dnevno, što navodno osigurava dovoljno hranjivih tvari, a ujedno čisti tijelo od toksina.

Savjetujemo da ni ne pokušate.

‘Dijeta Martinov vinograd’

Uključuje obroke koji su u tekućem stanju pa ih samo pijete, kao i tjedni klistir koji će očistiti organizam, ali i pomoći pri mršavljenju.

Ima istine u tome da klistiranje čisti organizam, ali često prakticiranje može uzrokovati poremećaj prirodnog rada crijeva i zdravstvene probleme.

Stoga savjetujemo da ni tu dijetu ne primijenite.

Napomena:

Važno je razumjeti da svaka osoba ima jedinstvene prehrambene potrebe i ciljeve te da dijeta koja funkcionira za jednu osobu možda neće biti najbolja opcija za drugu osobu. Stoga, prije nego što započnete bilo koju dijetu, važno je savjetovati se sa stručnjakom za prehranu ili liječnikom.