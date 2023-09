Biljka koju ne doživljava gotovo nitko zapravo je vrlo ljekovita: Ljudi uglavnom misle da je to korov

Autor: H.B.

Povrtni tušanj, nekima poznatiji i kao tušt, tušac, portulak, a lat. Portulaca oleracea je jednogodišnja biljka iz porodice tušnjovke (Portulacaceae). Naraste do 40 cm u visinu, ali često mu je stabljika polegnuta. Ljudi ne obraćaju previše pažnje na ovu biljku i uglavnom misle da je riječ o korovi. No, to baš i nije tako.

Cvate žutim cvjetovima, zavisno o kišnim razdobljima, a cvjetovi se otvaraju samo u jutarnjim satima. Mnogi možda ne znaju, ali mlada je biljka jestiva, sve osim korijena, a smatra se i veoma ljekovitom. Biljka je bogata vitaminom C, a sadrži i nešto manje količine vitamina A, B i E. Danas se zna da od svih biljaka sadrži najviše omega 3 masnih kiselina (oko 8,5 mg/g).

Otporna je i raste brzo

Tušt raste po vrtovima, okućnicama, maslinicima i vinogradima od sredine lipnja do kraja listopada. Otporna je na niske i visoke temperature i sušu, a raste vrlo brzo. Listovi su joj debeli i mesnati dužine do dva centimetra.





Tušanj se, kod onih koji su upućeni u njegova svojstva, koristi u kuhinji za pripremu raznih jela, poput salata i variva.