BILI SU UVJERENI DA ĆE UMRIJETI! Ono što su pronašli u njezinom tijelu šokiralo je i doktore!

Autor: Dnevno

U 36. godini Kanađanka Cassidy Armstrong je mislila kako se suočava sa smrtnom kaznom. Nakon što je godinama trpjela bol na desnoj strani tijela, liječnici su naposljetku otkrili o čemu se zapravo radi. Na njezinoj jetri su pronašli izraslinu veličine grejpa i dijagnosticirali joj rijedak malignu karcinom. Rekli su joj kako će živjeti još samo nekoliko godina.

“Pripremala sam se za najgore. Bila sam spremna umrijeti’, počinje svoju priču Armstrong koja živi u Edmontonu, u pokrajini Alberta. No, kad su liječnici uklonili dio ove izrasline iz njezina tijela uslijedilo je iznenađenje.

Patolog ju je pogledao pod mikroskopom i ostao nemalo iznenađen. Pokazalo se kako je riječ o rijetkom parazitu, trakavici Echinococcus multilocularis, koji je vjerojatno rastao u njezinom tijelu čak desetak godina. Armstrong se još uvijek sjeća trenutka kad su joj liječnici priopćili ovu vijest.

“Nisam znala što misliti o tome. Pitala sam ih je li to dobra vijest. Rekli su mi da je to puno bolje nego što su mislili da će biti”, ispričala je, sretna jer neće umrijeti od raka jetre. No, najvjerojatnije će morati do kraja života uzimati lijek protiv parazita kako bi ga držala pod kontrolom.

Ovaj slučaj je samo dio skupine slučajeva koje istražuju stručnjaci za zarazne bolesti.

“To je novi problem u Sjevernoj Americi”, tvrdi dr. Stan Houston, profesor medicine na Sveučilištu Alberta, koji liječi 15 pacijenata s dijagnozom alveolarne ehinokokoze. Radi se o rijetkoj parazitskoj bolesti uzrokovanoj sićušnim trakuljama Echinococcus multilocularis, koje je negdje pokupila i Armstrong. Ljudi ove trakulje mogu dobiti jeduću namirnice koje su njima zagađene ili u kontaktu sa psima. Godišnje tu bolest dobije više od 18 tisuća ljudi, a najviše je slučajeva zabilježeno u Kini.