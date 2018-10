BEZ NADUTOSTI I ZATVORA: 4 jednostavna koraka do hrane koju ćete lakše podnositi

Autor: Iva Hanzen

Najbolji način da otkrijete koje namirnice vam najviše odgovaraju je klasična metoda ‘pokušaja i pogreške’. Za neke vam namirnice odmah možemo reći kako bi ih trebalo izbaciti iz prehrane ili bar smanjiti na minimum. To su bijeli kruh, suhomesnati proizvodi i slatkiši. No, s obzirom na to da je naša prehrana raznolika, odnosno bar bi trebala biti, a u najmanju ruku dostupan nam je ogroman broj namirnica, možda je najbolje da počnete s nekoliko jednostavnih koraka nakon kojih ćete se sigurno bolje osjećati.

Prvi korak je da krenete s cjelovitim žitaricama koje je dobro namočiti u vodi preko noći jer ćete s jedne strane izvući kiselost iz njih, a s druge ćete ih morati manje kuhati, što znači da će tako očuvati više korisnih sastojaka.

Drugi korak je da više pazite na meso koje unosite. Nutritivna vrijednost mesa uvelike ovisi o tome je li životinja hranjena travom ili žitaricama, s tim da je bolji izbor meso životinje koja se hranila travom. Životinja koja se slobodno kreće vani i jede travu unosi klorofil, takozvanu biljnu krv i glavni borac protiv raka kod ljudi. Da, ne spominjemo kako su žitarice koje se daju životinjama za uzgoj često pune herbicida i pesticida koji će na kraju završiti na vašem tanjuru. Kad smo kod mesa, češće jedite jetrica, kao i ribu, pogotovo losos ili pak srdele koje su strašno zdrave, a jeftine.

Treći korak je da si češće pripremate smoothieje, pogotovo sada kada nam stižu hladni dani jer kad pogledate kada bi inače pojeli toliko voća odjednom. Poželite dobrodošlicu namirnicama koje nam donosi jesen i u blender ubacite jabuke i kruške, a prava porcija zdravlja bit će kombinacija jabuke, svježeg ili kineskog kupusa, đumbira i limuna. Zasladite medom i uživajte. Smoothie će vam osim pojačane doze vitamina potaknuti probavu.

Četvrti korak je da na neko vrijeme izbacite ili bar smanjite prženu hranu na minimalno. Osim što očigledno deblja jer se priprema na ulju, teže sjeda na želudac, a umjesto prženja radije hranu pripremite u grill tavi ili pećnici.