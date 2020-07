BEZ DIJETE I GLADOVANJA! Evo kako hodanjem možete potrošiti više od 500 kalorija u sat vremena!

Autor: Zlatko Govedić

Za sat vremena brze šetnje možete potrošiti između 400 i 500 kalorija, ali važan je i ozbiljan pristup prehrani. Za što bolji rezultat hodanje pojačajte dodatnim vježbama snage koje će povećati potrošnju kalorija, jer samo hodanje ne troši previše.

Prije no što počnete važno je da imate na umu da zbog mnogo sjedenja ljudi imaju loše držanje, a to utječe i na izgled tijela. Kako to stanje ne biste pogoršali, obratite pozornost na pravilno držanje. Treneri ističu kako je najbolje hodati na travnatom terenu, jer je on prirodniji za noge i mekši od asfalta.

Za početak trebat će vam i udobne tenisice, kao i ruta koja će vam biti dovoljno zanimljiva. Idealne su one u prirodi, kroz šumu, uz jezero ili uz rijeku. Uzbrdice i nizbrdice dodatno će aktivirati kalorijsku potrošnju. Inače, tijekom brzog hodanja, dišemo teže nego inače, a otkucaji srca su 60 do 70 posto brži od uobičajenih.

Želite li kvalitetnije učinke treninga, prehranu prilagodite tako da unos kalorija ograničite od 1500 do najviše 1800 dnevno. U jelovnik uvrstite raznovrsne namirnice – proteine, ugljikohidrate, masti, vitamine i minerale. Dobro je povećati unos proteina jer “hrane” mišiće, te povrća i voća kao izvora minerala i vitamina, a smanjiti unos ugljikohidrata.

Počnite s kraćim šetnjama. Pratite kako se osjećate i postupno povećavajte trajanje šetnje. Vaša izdržljivost s vremenom će rasti i polako ćete doći do željenih 60 minuta.

Štapovi olakšavaju tehniku hodanja i pomažu pravilnijem držanju tijela.

Korištenjem štapova za hodanje aktivira se gotovo 90 posto mišića, a kalorijska potrošnja podiže se i do 70 posto. Broj kalorija koji ćete sagorjeti ovisi o udaljenosti koju ćete prijeći.

Na kraju svakog treninga dobro se istegnite. Ako ste sljedeći dan jako umorni ili osjećate bolove, odmorite se, uzmite “slobodan dan”, ali nemojte posustajati.