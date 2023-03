BANANE, ANANAS I TOPLO MLIJEKO: Ovo su prirodni saveznici u borbi s nesanicom i osjećajem umora ili pospanosti tijekom dana

Autor: Zlatko Govedić

Nesanica je poremećaj spavanja koji se karakterizira teškoćama s uspavljivanjem, čestim buđenjem tokom noći ili ranim buđenjem ujutro, i osjećajem umora ili pospanosti tijekom dana. Nesanica može biti kratkotrajna, trajati samo nekoliko noći, ili dugotrajna, trajati tjednima ili mjesecima.

Nesanica može nastati iz različitih razloga, kao što su: stres i anksioznost, depresija, loše prehrambene navike i neredoviti obroci, konzumiranje stimulansa poput kofeina ili alkohola prije spavanja, fizička nelagoda poput boli te okolišni čimbenici poput buke ili svjetla.

Promjena životnog stila

Uključuje stvaranje zdravog okruženja za spavanje, poput smanjenja buke i svjetla u spavaćoj sobi, održavanje redovitog rasporeda spavanja i buđenja, izbjegavanje stimulansa poput kofeina i alkohola prije spavanja te uvođenje vježbanja i zdrave prehrane.

Terapija

Može uključivati ​​kognitivno-bihevioralnu terapiju koja može pomoći u promjeni negativnih misli ili ponašanja koja ometaju spavanje.

Lijekovi

Važno je napomenuti da se prije uzimanja lijekova treba konzultirati s liječnikom jer neki lijekovi za spavanje mogu imati neželjene učinke i rizik od ovisnosti.

Što još možete učiniti?

Suprotno uvriježenom mišljenju, poremećaji spavanja kod starijih osoba nisu posljedica starenja jer se količina i potreba za snom mijenjaju kroz različita razdoblja života, a starijim osobama može trebati i više od osam sati sna, ističu stručnjaci.

Osobe starije od 60 godina također su osjetljivije na podražaje poput buke, pretjerane topline ili hladnoće, a problema sa spavanjem imat će i oni koji pate od artritisa, problema s bubrezima ili depresije.

Nesanicu karakteriziraju problemi s uspavljivanjem, česta buđenja tijekom noći, prerano buđenje te osjećaj umora i razdražljivosti koji je posebno izražen neposredno nakon ustajanja.

Također, prema riječima stručnjaka, potrebno je razlikovati povremenu nesanicu koja traje više dana i javlja se povremeno te kroničnu nesanicu za koju je potrebno potražiti liječničku pomoć.

Stručnjaci smatraju da je za dobar san potrebno četiri puta tjedno vježbati najmanje 20 minuta, a posebno se preporučuju brzo hodanje, trčanje, ples, plivanje i sl. jer vježbanje oslobađa tijelo od stresa i jača ga, što je važan preduvjet dobrog sna jer produbljuje disanje i jača krvožilni sustav.

Umjesto televizije prije spavanja preporučuje se slušanje glazbe, meditacija ili čitanje, što nas čini sretnima i smirenima.

Napitke s kofeinom također treba ograničiti i piti u jutarnjim satima, a alkohol zaboraviti.

Što se tiče prehrane, posljednji obrok u danu trebao bi biti barem pola sata prije odlaska na spavanje, uz ananas, banane, toplo mlijeko i kekse kako biste lakše spavali.

Ako osoba pati od kronične nesanice uzrokovane drugim zdravstvenim problemima, lijekove treba prepisivati ​​isključivo liječnik obiteljske medicine, a prije uzimanja sedativa treba isprobati sve prirodne načine za bolji san, ističu stručnjaci.