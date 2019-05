Apsolutno najmoćniji lijek iz prirode koji zanemarujemo

Koprivu možemo konzumirati tijekom cijele godine, a najbolje je to činiti kroz čaj. Izvrsna je za pročišćenje cijelog organizma koje nam je toliko nužno zbog silnih otrova koje unosimo bez obzira na to koliko se trudili ih izbjegavati. Osim toga, ta iznimno jeftina biljka u prodaji ima cijeli niz ljekovitih svojstava za naše tijelo. Pa krenimo redom. I to doslovno.

Koprivu su stari Grci koristili za masažu protiv bolova koji su uzrokovani reumom. Kopriva sadrži kalciji, kalij, željezo, fosfor, te vitamine A i C i organske kiseline. Kopriva je bogata i flavonoidima koji odlično djeluju na rad organizma.

Kopriva kao lijek se u narodnoj medicini koristi u liječenju bolesti i stanja kao što su:

jačanje imunološkog sustava,

alergije i alergijske reakcije,

zarazne bolesti,

pojačano menstrualno krvarenje,

bolesti jetre,

bolesti bubrega,

upale desni,

bolesti pluća,

čir na želucu,

problemi s probavom,

nesanica,

ćelavost.

Pronađeni su i izolirani spojevi koji mogu djelovati antioksidativno i protuupalno. To su:

polifenoli – kempferol, kvercetin, kavena kiselina, kumarini,

– kempferol, kvercetin, kavena kiselina, kumarini, pigmenti – beta karoten, lutein, luteoksantin.

Stoga postoje indikacije pozitivnog učinka na:

simptome povećane prostate,

simptome rinitisa,

smanjenje upalnih procesa u tijelu,

trenutačno smanjenje vrijednosti krvnog tlaka,

zdravlje jetre.

Prije upotrebe koprive za liječenje određenih bolesti ili stanja se obavezno savjetujte s liječnikom, posebno ako ste kronični bolesnik.