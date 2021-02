Alkohol može uzrokovati nepravilan rad srca: Doznajte kakve posljedice mogu imati žene!

Autor: Maja Štefanac

Prema novom istraživanju učinci alkohola na vaše srce mogu biti trenutni, što može pokrenuti nepravilan ritam rada srca koji se naziva fibrilacija atrija.

“Naše prvo istraživanje ukazalo je na mehanizam putem kojeg faktor životnog stila može naglo promijeniti električna svojstva srca kako bi povećao šansu za aritmiju”, rekao je autor studije dr. Gregory Marcus, suradnik šefa kardiologije za istraživanje u sveučilištu u Kaliforniji, San Francisco. Istraživanje fibrilacije atrija, objavljeno u časopisu American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology, bilo je jedinstveno jer je riječ o slučajnoj, dvostruko slijepoj kliničkoj studiji – koja se smatra “zlatnim standardom” u istraživanju. Marcus i njegov tim stavili su 100 srčanih bolesnika s dijagnosticiranom fibrilacijom atrija (najčešćim po život opasnim poremećajem srčanog ritma) u anesteziju, a zatim su im ubrizgali dovoljno pića da nivo alkohola u krvi dosegne 0,08 posto. Promjena koju su vidjeli bila je zapanjujuća: čini se da je alkohol odmah utjecao na prirodni period oporavka srca na način koji bi mogao pokrenuti fibrilaciju atrija.

“Električne promjene koje smo primijetili u plućnim venama… povećale bi i šansu da se atrijska fibrilacija dogodi odmah, i bile bi održane”, rekao je Marcus.

“To je prva napravljena demonstracija u čovjeku što se tiče neposrednih učinaka alkohola, izravno na srce”, rekao je dr. Marco Perez, direktor Klinike za naslijeđenu srčanu aritmiju Medicinskog centra Sveučilišta Stanford, koji nije bio uključen u istraživanje.

“Drhtaj, treperenje, preskakanje”









Fibrilacija atrija je nepravilan rad srca koji mnogi opisuju kao “drhtaj”, “treperenje” ili “preskakanje” srca u prsima. Uz to, moždani udar povezan s fibrilacijom atrija obično je “teži od moždanog udara s drugim temeljnim uzrocima”, tvrdi CDC. To može dovesti do krvnih ugrušaka, zatajenja srca i drugih komplikacija povezanih sa srcem.

“To također može povećati rizik od srčanog udara, demencije, bolesti bubrega. Sve te stvari vjerojatno su dugoročni rizici”, rekao je Marcus. Prema Američkom udruženju za srce, najmanje 2,7 milijuna Amerikanaca živi s fibrilacijom atrija. Mnogi od njih trpe bolove u prsima, lupanje srca, otežano disanje i umor. Jedan od najvažnijih čimbenika je starost, ali i epidemija pretilosti.

“Duga je povijest dokaza da alkohol može povećati rizik od fibrilacije atrija, suprotno nalazima u vezi s bolestima koronarnih arterija ili rizicima od srčanog udara”, rekao je Marcus. To pobija ono što su nam često govorili u prošlosti – da umjereno pijenje može zapravo pomoći srcu.









Alkohol je ipak dobar za srce?

No međutim, neke pak studije počinju propitkivati ​​koristi bilo kojeg alkohola za rad srca.

“Postoje studije koje doista izvješćuju o koristi od umjerenog pijenja, ali to nisu “slučajne, kontrolirane” studije i vjerojatno su zbunjene činjenicom da ljudi koji se bave blagim do umjerenim pijenjem mogu raditi i druge dobre stvari (poput vježbanja) za srce”, rekao je Perez.

Jeste li znali da žene koje piju imaju veći rizik od raka dojke?









Naime, alkohol pridonosi oko 6 posto ukupnog rizika, vjerojatno zato što podiže određene opasne hormone u krvi. Piće također može povećati šansu da razvijete rak crijeva, jetre, usta i usne šupljine.

Studija iz 2018. godine, čiji je suautor epidemiolog sa Sveučilišta Cambridge Steven Bell, otkrila je da iako je pijenje korisno za smanjenje rizika od srčanog udara, čak i jedno piće dnevno skratilo je očekivani životni vijek. Smanjenje upotrebe alkohola dodalo je jednu do dvije godine na očekivano trajanje života čovjeka u dobi od 40 godina, rekao je Bell.

“Trebali bismo smanjiti unos alkoholnih pića ako želimo produžiti svoj život i dobrobit”, zaključio je Bell, piše CNN