Alarmantno upozorenje! Ako kupujete ovaj kruh činite nešto strahovito opasno

Autor: Dnevno.hr

Kruh je jedna od namirnica koje konzumiramo svaki dan, a danas se sve više shvaća kao opasnost od crijevnih bolesti. Sadrži gluten, ljepljivu tvar koja izaziva probavne smetnje.

Kruh je nekada bio ‘namirnica za bogate’, a danas mu je tu titulu preuzela sve lošija prerada pšenice.

Veliki problem predstavlja i kvasac.

Travar i liječnik naturopatije, Viktor Hruščov te autor knjige o Pomlađivanju odgovarajućom ishranom istaknuo je da kruh nije ‘kao nekada’ te da ga više ne jede.

“Stvar je u tome da, ako jedemo kruh s kvascem, kvasac dospijeva u našu krv, počinje se razmnožavati, konzumira naše vitamine, mikroelemente, bjelančevine. Istovremeno, on luči produkte svog življenja: toksine. Odnosno, kvasac parazitira u našem organizmu. I zato moderni kruh smatram jednim od najgorih izuma čovječanstva”, dodao je.

Kvasac se veže za gluten, a potom se oslobađa u crijevima, oštećuje sluz i narušava crijevnu mikrofloru.

“Štoviše, on ne parazitira samo u crijevima, već živi i u krvnoj plazmi, i slobodno se razmnožava. Ovo se može završiti različitim vidovima intoksikacije, gljivičnim oboljenjima, narušavanjem imuniteta, što može voditi mnogim kroničnim bolestima i tumornim procesima, objasnio je Hruščov.

Kvasac iz krvne plazme odlazi tek nakon pet godina ishrane bez kruha.

Zašto je kvasac danas toliko štetan?

Danas se tijesto kratko ‘diže’ radi brže proizvodnje i koriste se kvasci drugog tipa. To su termofilni kvasci zbog kojih se tijesto diže za sat vremena što je kratko vrijeme I dobar uvjet patogenim mikroorganizmima za izazivanje bolesti.

Hruščov ističe: “Termofilni kvasci, koji se danas koriste u pekarstvu, jesu antagonisti simbiotičke mikroflore čovjeka. To znači da njihovo djelovanje u debelom crijevu ubija mikrobe koji inače proizvode vitamine, esencijalne aminokiseline, korisne biološki aktivne supstance, i potrebni su u ljudskom tijelu za normalno funkcioniranje, tj. za zdravlje.

Postoji oko 500 vrsta kvasnih gljivica, a među najopasnije za čovjeka spada njih 30.

U posljednjih nekoliko godina raste trend povećanja učestalosti gljivičnih infekcija kako kod odraslih tako i kod djece, a posebno onih složenih, sistemskih gljivičnih infekcija.”

Hruščov daje rješenje: “pripremite svoj domaći kvasac.”

Grupa ruskih autora daje najbolji recept.

Raženo brašno prelijemo toplom vodom (oko 40 stupnjeva Celzijusa) do konzistencije jogurta i ostavimo na toplom mjestu, najbolje u polulitarskoj tegli. Poslije 24 sata, dodajte brašno i vodu i ostavite na toplom mjestu. Trećeg dana pojavit će se mjehurići što znači da je “kvasac” spreman.

Ako ne želite istog trenutka zamijesiti kruh, možete pokriti teglu gazom i ostaviti je u frižideru. Jednom nedjeljno skidajte gornji sloj i “nahranite” kvasac brašnom i vodom. Trećina tegle dovoljna je za dva kruha.

Kako zamijesiti kruh? Kvasac se stavi u dublju posudu, dodaje se brašno (integralno, raženo, ili neko drugo) i topla voda, dobro se promiješa i ostavi na toplom mjestu da se digne. Može se ubaciti svašta – so, biljna ulja, začini itd.

Poslije nekoliko sati mijesiti tijesto sve dok ne prestane da se lijepi za ruke i ostaviti na toplom još 2-4 sata. Pre stavljanja u rernu, odozgo posuti malo vode ili ulja, da bi kora bila mekša. Peći 35-40 minuta u rerni, na 250 stupnjeva.