AKO STE SE UDEBLJALI TIJEKOM PANDEMIJE, NISTE JEDINI: Evo što trebate učiniti

Autor: Dnevno.hr

Neki su ljudi u prosjeku dobili više od 1,5 kilograma mjesečno tijekom karantene prošlog ožujka i travnja, kada su američke vlasti naredile zatvaranje koje je trajalo od 19. ožujka do 6. travnja.

Jedna je to od mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa.

Istraživačka ekipa pregledala je skoro 7500 mjerenja težine 269 sudionika između 1. veljače i 1. lipnja 2020., navodi se u pismu koje su objavili.

Sudionici su bili dio studije Health eHeart, a njihovu težinu mjerili su putem pametnih vaga povezanih Bluetoothom.

“U prosjeku su dobivali 0,6 kg svakih 10 dana ili 1,8 kg mjesečno tijekom lockdowna”, rekao je kardiolog Gregory Marcus, jedan od autora istraživanja i profesor na Sveučilištu u San Franciscu.

Autori studije rekli su da je zatvaranje u kuću utjecalo na smanjenje broja koraka tijekom dana i veće prejedanje. Uz to, ističu da je jedan od problema bilo povećano konzumiranje visokokalorične hrane poput slatkiša ili pizze, što bi ljudima ublažavalo stresne situacije na koje nisu mogli naročito utjecati.

Prije pandemije mnogi su često odlazili u teretane, no tijekom lockdowna i one su zatvorene. Zbog ostanka kod kuće, ljudi nisu čak radili ni minimum ranijih fizičkih aktivnosti poput šetnje od parkinga do ureda.

No, za sve postoji rješenje, pa tako i za nakupljene kilograme tijekom pandemije.









1. Konzumirajte manje, ali češće obroke. Imajte tri obroka i tri užine svakog dana, u razmaku od tri do četiri sata. Nikada ne preskačite obroke; držite pri ruci nešto što možete prigristi kada ste previše zauzeti da biste sjeli i pojeli obrok.

2. Uključite proteine u prehranu i težite da imate barem 85 grama proteina po obroku.

3. Postupno počnite dizati utege što će vam pomoći da sačuvate mišićnu masu i pojačate metabolizam.

4. Počnite hodati. Brza šetnja od barem pola sata svakog dana pokreće vaš metabolizam i pomaže vam sagorjeti višak kalorija.









5. Pronađite alternative za nošenje sa stresom. Neka to ne budu slatkiši, već vruća kupka, tuš ili šetnja.