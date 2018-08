PET SPORTOVA ZA ONE KOJIMA SE NE DA VJEŽBATI: ne morate mrdnuti prstom, a pločice na trbuhu se stvaraju

Autor: Iva Hanzen

Želite se baviti sportom, ali ne možete se natjerati na vježbanje? Plačete nad isklesanim tijelima Instagram trenerica, ali čim pomislite na odlazak u teretanu gubite volju za životom? O da, razumijemo vas. No, ono što vam treba nisu sprave, niti sati provedeni u znoju. Vaš glavni alat za mršavljenje je upravo vaše tijelo, a postoji niz aktivnosti koje tope suvišne kilograme, a prilikom kojih se ne morate posebno mučiti.

Šetnja

Ako nam je neka aktivnost prirodna, onda je to hodanje. Tijekom hodanja aktivirani su svi dijelovi našeg tijela, a to će potvrditi istraživači koji kažu da je hod nešto iskonsko i da je naše tijelo jednostavno tako podešeno da se čitavo uključi kada hodamo. Čak i šetnja od pola sata dnevno bit će dovoljna, no nemojte biti lijeni. Šetajte i po sat vremena ili više. Ionako je sve što trebate raditi hodanje, a osim s vitkom linijom, kući ćete se vratiti opušteni.

Rolanje

U zadnje vrijeme često možete vidjeti mame kako guraju kolica na rolama ili čitave obitelji koje izabiru ovaj način zabave i fizičke aktivnosti. Ako mame mogu s kolicima, možete i vi koji krug oko zgrade sami sa sobom ili s prijateljicom. Usput se raspričate i tako bezbrižno gubite kilograme.

Planinarenje

Kao i hod, planiranje je nešto prirodno, a opet ne iziskuje težak napor. Sve što trebate je hodati po prirodi i tu i tamo popeti se uz kakav nagib. A jednom kad dođete na vrh možete pojesti što god želite jer ćete kilograme ionako opet izgubiti spuštajući se.

Ples

Ples na šipci je jako popularan zadnjih nekoliko godina, kako među ženama, tako i među muškarcima. Dok su muškarci više fokusirani na akrobatski dio ovog sporta, ženama će više odgovarati onaj plesni. Trening je obično koncipiran tako da se u prvom dijelu sata razgibate što je odlično za fleksibilnost, a u drugom izvodite elemente na šipci te ih spajate s plesom. Dakle, vježbate, a još vam je zabavno.

Kajak

Svaki instruktor kajaka će vam reći da je kajak sport za lijene. Postoje dvije vrste kajaka – ‘sit on top’ i ‘sit in’ kajaci. U prvima vam voda ulazi u kajak, a u drugima ne, no oba su prejednostavna za korištenje. Sve što trebate je mahnuti veslom u jednu stranu pa u drugu i tako redom. Zapravo se radi o pokretu koji je prirodan poput hodanja i ne treba vam nikakva poduka prije toga, nego se samo udobno zavalite i pustite ruke da rade spontano. Nakon toga će vam mišići iskočiti kao u Popaja, a i trbušni mišići će vam biti zahvalni.