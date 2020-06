11 MITOVA O PUŠENJU! Posebno je zastrašujuć ČETVRTI: Ne, rak pluća nije najgore što vam se može dogoditi!

“Pušila sam 50 godina. Počela sam još u osnovnoj školi. Nikad se nisam htjela ostaviti cigareta, uživala sam u njima. Nisam mogla zamisliti kavu bez cigarete, to je bio moj svakodnevni ritual. A onda se dogodila situacija koja mi je promijenila život”, priča nam Marijana (63), koja će uskoro napuniti godinu dana svojeg nepušenja. Iako je znala da je njezina navika pušenja kutije cigareta dnevno izuzetno nezdrava, ostavila ih se tek kad joj je zdravlje bilo ozbiljno narušeno.

“Jednog dana me počelo gušiti. Nisam mogla hodati, uspeti se stepenicama. Isprva bih se zadihala, a onda je došlo do situacije da sam jedva disala. To je trajalo negdje tjedan dana. Bojala sam se da ću se ugušiti. I nakon toga sam pomislila – ‘ako sam mogla tjedan dana bez cigarete i puno se bolje osjećam, zašto uopće više pušiti’. I tako sam, nenadano, prestala pušiti”, opisala nam je svoje iskustvo sugovornica kojoj je i dalje, kad se sjeti svoje situacije sa zdravljem zbog pušenja, ne pada na pamet zapaliti cigaretu.

I tako izgleda da se ljudi ostavljaju cigareta samo kad im dođe ‘voda do grla’. A do tada se tješe raznim frazama koje su negdje čuli ili pročitali, a koje su postali svojevrsni mitovi o pušenju.

Dr.sc. Latinka Basara, univ. spec. klin. psihologije, voditeljica Škole nepušenja u zakladi Hrvatska kuća disanja u Zagrebu, otkrila nam je neke od najčešćih mitova o pušenju.

Mit 1: Pušio sam godinama, nema smisla ako sad prestanem

Istina: Za prestanak nikada nije kasno. Ako se prestane pušiti u 35. godini života, može se dodati 10 do 15 godina ukupnoj dužini života uz manji rizik od nekih bolesti.

Mit 2: Pušenje je cool i kad pušiš privlačan si drugom spolu

Istina: pušenje uzrokuje mrlje na zubima, žute prste i brkove, loš zadah, bore na licu, miris na robi koji pušača prati svugdje, a muškarci koji puše i imaju visoki tlak – češće su impotentni.

Mit 3: Ako prestanem pušiti, udebljat ću se

Istina: Da, ako ćete cigaretu u ustima zamijeniti hranom u ustima. Ali od samog prestanka pušenja kilogrami se ne skupljaju.

Mit 4: Rak pluća je jedina bolest koja mi se može dogoditi ako pušim, “a svi ćemo od nečega umrijeti”

Istina: Da, ali nije svejedno od koje bolesti će se to u konačnici i dogoditi. Pušenje je jako povezano s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, povišenim krvnim tlakom, bolestima srca, rakom usne šupljine i jednjaka, a povezan je i s nastankom raka mokraćnog mjehura, gušterače, bubrega te u žena s rakom grlića maternice.

Mit 5: Pušenje cigareta opušta živce i dobro je za smirenje

Istina: Pušenje utječe na cijelo tijelo i to tako da ga pobuđuje. Nikotin iz cigarete preko receptora našeg živčanog sustava utječe na neurotransmitore koji su povezani s raspoloženjem, osjećajem gladi, ugode i nagrade te putem njih uzrokuje ovisnost koja je, prema nekim izvorima, jednaka ovisnosti o heroinu i kokainu.

Mit 6: Pušenje samo nekoliko cigareta na dan je u redu

Istina: Pušenje nikada nije sigurno. Svaka cigareta sadrži 1-2 mg nikotina i do mozga “dolazi” unutar 8-10 sekundi. Cigareta sadrži i 6000 drugih štetnih kemikalija i otrova od koji 70 uzrokuje rak.

Mit 7: Sigurnije su cigarete s mentolom ili s manjom količinom katrana i nikotina

Istina: Pušenje nikad nije sigurno. Pušenjem ovih cigareta postoji šansa da zapravo pušite više jer pokušavate dobiti istu količinu nikotina.

Mit 8: Pušenje je samo moja stvar i ne štetim nikome drugome

Istina: Opasnosti od sekundarnog dima su dokazane. Osobe koje nikad same nisu pušile, a žive s pušačem također obolijevaju od istih bolesti kao i pušači.

Mit 9: Pušenje cigara i lula nije opasno jer se dim ne udiše

Istina: Pušači cigara i lula imaju veći rizik za oboljevanje od kronične opstruktivne plućne bolesti i 4 do 10 puta veću šansu umrijeti od raka usta, grla, usana i jednjaka u usporedbi s nepušačima.

Mit 10: Pušenje je moj jedini porok

Istina: Bez obzira na zdrav život koji vodite, pušenje nikad nije zdravo. Svaka cigareta vam šteti. Nije dokazano da vježbanje ili zdrava prehrana mogu “poništiti” štetno djelovanje pušenja.

Mit 11: E-cigareta je sigurnija od obične pa je to u redu

Istina: sigurnije i dalje ne znači sigurno. E-cigareta također sadrži štetne spojeve koji narušavaju zdravlje. Možda ima manje katrana, ali nije bezopasna. Najgore je što još uvijek ne znamo dugoročne posljedice pušenja e-cigareta.