ZBOG RADOVA zatvara se dio Ilice: Evo kada i gdje točno

Autor: Dnevno.hr

Iz Grada Zagreba izvijestili su kako počinju radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ilici zbog čega će dio te najduže zagrebačke ulice biti zatvoren za promet

“Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Frankopanske do Britanskog trga (zapadna strana) od četvrtka 16. 08. 2018. godine od 10,00 sati do subote 25. 08. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Medulićeva – Ilica (Frankopanska) – Mesnička – Streljačka – Tuškanac – V. Nazora – Britanski trg – Ilica.

Ilica – Frankopanska – Klaićeva – Republike Austrije – Talovčeva – Reljkovićeva – Ilica

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje”, javili su iz Grada.