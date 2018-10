Zagrepčani, obratite pozornost: Za blagdan Svih svetih posebna regulacija prometa

Autor: Hina

Zagrebački električni tramvaj (ZET) uoči blagdana Svih svetih i na sam blagdan posebno će organizirati gradski tramvajski i autobusni prijevoz, koji će biti dodatno pojačan, a prijevoz autobusima 1. studenoga bit će besplatan na svim izvanrednim linijama na području grada, najavili su iz petak iz zagrebačke Gradske uprave.

Prema svim većim gradskim grobljima javni će prijevoz biti pojačan, a na blagdan, 1. studenoga u prometu će biti izvanredne autobusne linije prema većim gradskim grobljima Kaptol-Mirogoj, Kaptol-Krematorij, Kvaternikov trg-Srebrnjak, Dubrava-Miroševac i Dubec-Markovo Polje.

“Sa željom da taj blagdan, kao i uvijek, obilježimo s puno dostojanstva, i ovoga 1. studenoga smo osigurali besplatan prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama koje će prometovati prema većim gradskom grobljima”, poručili su Gradske uprave te građane pozvali da se koriste organiziranim javnim prijevozom kako bi se smanjile gužve u prometu.

Također su poručili kako će iz ZET-a, radi što bolje prometne povezanosti, već od subote, 27. listopada do blagdana Svih svetih i na Dušni dan pratiti promet na trasama koje prolaze uz veća gradska groblja i po potrebi u promet uključivati dodatne linije.

Za groblje Mirogoj i Krematorij na blagdan Svih svetih autobusi na izvanrednim linijama vozit će od osam do 21 sat, a za Miroševac i Markovo Polje od osam do 20 sati. Autobusi će od Kvaternikova trga prema Srebrnjaku voziti od osam do 21 sat.

Gradska groblja otvorena do ponoći

Gradska groblja će u srijedu, 31. listopada i u četvrtak, 1. studenoga biti otvorena do ponoći. U zonama gradskih groblja na snazi su uobičajeni režimi ograničenja prometa pa je u te zone pristup omogućen samo vozilima ZET-a, taksijima, vozilima osoba s invaliditetom na kojima je istaknut znak pristupačnosti te vozilima s posebnom dozvolom, istaknuto je.

Dodatne informacije o izvanrednoj organizaciji prijevoza putnika prema gradskim grobljima dostupne su i na internetskoj stranici www.zet.hr.