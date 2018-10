(VIDEO) Svečano otvorena Radnička cesta: Zagreb dobio reprezentativan glavni jugoistočni ulaz u grad

Nakon denivelacije raskrižja Slavonska avenija-Radnička cesta, izvedene 2004./2005., izgradnje Radničke ceste od Slavonske avenije do Kanalskog puta 2006./2007., te od Kanalskog puta do željezničke pruge 2013./2014., i na kraju rekonstrukcije Radničke do Domovinskog mosta, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa suradnicima, simbolično je, vožnjom u autobusima s otvorenim krovom, otvorio Radničku cestu u punom profilu. Obilazak je započo kod križanja Domovinskog mosta i Kosnice.

Realizacijom projekta rekonstrukcije Radničke, Domovinski most postaje važnom prometnom sponom grada i Zračne luke te omogućuje razvoj istočnog dijela Zagreba. Domovinski most je izgrađen kao jedan od dijelova infrastrukturnog projekta izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba jer se preko njega prevode otpadne vode iz Novog Zagreba i dovode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovom rekonstrukcijom Radničke ceste u punom profilu i spajanjem na Domovinski most smanjit će se prometne gužve i podići razina prometne sigurnosti, a Zagreb će dobiti reprezentativan glavni jugoistočni ulaz u grad.