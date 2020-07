U akciju za pomoć u sinoćnjoj poplavi uključio se i Crveni križ

Autor: Dnevno

Sinoć je Zagreb pogodilo veliko nevrijeme, brojni domovi ponajprije u centru grada su poplavljeni, šteta se još procjenjuje. U akciju za pomoć ljudima kojima su poplavljeni domovi uključit će se i Crveni križ. Iz Ureda za upravljenje u hitnim situacijama stiglo je priopćenje:

Gradsko društvo Crvenog križa Grada Zagreb, kako će se sušilice za isušivanje prostorija nastradalih na području Grada Zagreba u poplavama protekle noći moći preuzimati radnim danom od ponedjeljka do petka na lokaciji sjedišta društva, Ilica 223 u terminu od 8 do 16 sati. Prethodna najava za potrebu usluge isušivanja može se izvršiti na broj telefona 01 3778236 u navedenom terminu ili mailom na adresu elektroničke pošte [email protected], uz napomenu kako se prostorije iz kojih je ispumpana voda prethodno moraju prozračiti barem dva do tri dana prije isušivanja, kako bi se eliminirala eventualna opasnost od električnih udara u instalacijama prostorija, stoji u priopćenju za javnost.