TRAGEDIJA U GENOVI UPOZORAVA: ‘Hitno treba krenuti u sanaciju zagrebačkih mostova!’

Autor: Dnevno.hr

Portal Zagreb.info u više je navrata upozoravao na katastrofalno stanje zagrebačkih mostova. Podsjetimo, prošle godineuređen je Savski most, međutim, obnova nije dotaknula niti jedan stvarni problem mosta.

Naime, most je izgrađen 1938. te je bio u intenzivnoj uporabi za gust promet sve do izgradnje Jadranskog mosta 1981. godine. Bitno je istaknuti da noseći dijelovi mosta od tada nisu obnavljani, a Savski most danas je pješačka zona. Opasna po život.

Bolja situacija nije niti s Mostom slobode. Naime, središnji most preko Save, imena Most slobode bez problema bi svoje ime mogao promjeniti u “Most smrti”. S njega gotovo svakodnevno padaju kameni blokovi i betonske obloge, no po svemu sudeći odgovorne to ne brine. Na stanje navedenog Mosta već se godinama upozorava, a sve što se po pitanju njegovog uređenja učinilo jest asfaltiranje dok je upornjak mosta u raspadu.

Podsjetimo još 2015. s njega su se odvalili kameni blokovi zbog kojih je Grad obavio hitnu inspekciju mosta. Tadašnja zamjenica gradonačelnika, a njegova sadašnja protukandidatkinja, Sandra Švaljek izjavila je da se radi na izvještaju o stanju svih mostova. Također su obećali i hitnu sanaciju koju još uvijek čekamo.

Zagreb još uvijek čeka na obnovu mostova

Nažalost, tragedija u Genovi pokazala je koban rezultat nebrige o infrastrukturnim građevinama te na najružniji način odaslala upozorenje i Zagrebu.

Na ovo je upozorio i pomoćnik ministra graditeljstva Željko Uhlir koji je za N1 prokomentirao rušenje vijadukta u Genovi, ali i sigurnost naših mostova.

“Nekoliko stvari je evidentno, da je Italija smanjila za 50 posto sredstva za održavanje infrastrukturnih građevina. Kad netko smanji toliko troškove održavanja, to se mora negdje odraziti. Vidjelo se da taj most ima problema od početka, radilo se na na zbiljnim sanacijama, ako je došlo do toga da su se zatege morale ojačavati, možebitni uzrok je da je jedna od zatega koja nije ojačana, pukla”, komentirao je Ulhir nesreću u Genovi.

Istaknuo je i da postoje problemi na lokalnim razinama. Most Slobode u Zagrebu je građen 1950. i nije na njemu napravljena rekonstrukcija koja je hitno potrebna.

“Naveliko se kasni i vjerujem da je Grad Zagreb dovoljno odgovoran da pod hitno krene u sanaciju ne samo tog mosta, nego i petlje u Držićevoj, i mosta Mladosti, pješačkog mosta. To pokazuje koliko je populizam štetan za održivost gradova, lijepo je vidjeti nešto da je izgrađeno, asfaltirati ceste, ali treba održavati infrastrukturu”, poručuje Ulhir.