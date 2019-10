ŠOKIRALO IH NARKOMANSKO LEGLO U DVORIŠTU ZGRADE! ‘Djeca nam se igraju pokraj šprica i igala, molim vas – REAGIRAJTE’

Autor: Snježana Vučković

U dvorištu petruševačke zgrade u koju je gradonačelnik Milan Bandić smjestio više od desetak obitelji od kojih su većinom romske, otkriveno je pravo narkomansko, prljavo leglo prepuno izmeta, šprica, ispražnjenih kutija heptanona, igala i folije na kojoj se “kuhaju” tablete.

“Riječ je o zapuštenoj zgradi u našem dvorištu koja je nekada bila zamišljena kao muzej, no obzirom da se to nikada nije realiziralo, sada to izgleda poput ruševine bez prozora i vrata kroz koja djeca slobodno izlaze i igraju se u njoj”, kaže nam jedan od stanara koji je ulaskom u ovaj “muzej poroka” ušao i ostao potpuno zatečen:

“Na svakom su metru iskorištene igle, šprice i odbačena pakiranja heptanona. Ne želim na nikoga upirati prstom, ali pouzdano se zna da su neki od Roma iz Bandićeve zgrade narkomani, te da odlaze dr. Sakomanu… Policija je u nekoliko navrata dolazila, međutim, nije poduzela ništa”, rekao nam je stanar Novog Petruševca koji je zabrinut za svoju djecu sve fotografirao i javno zamolio za pomoć.





Podsjetimo, riječ je o problematičnoj zgradi u kojoj se konstantno događaju sukobi između romskih obitelji, pri čemu jedni drugima razbijaju automobile, napadaju se noževima i slično. Ostali stanari tvrde da je život u Novom Petruševcu, u zgradi koju je Bandić iz tvorničke prenamijenio u stambenu, potpuno nepodnošljiv…