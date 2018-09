RADOVI IZGRADNJE PLINOVODA NA RAZVNICAMA: Zatvorena ulica za sav promet

Autor: Dnevno.hr

Iz gradskog ureda za mjesnu samoupravu poručuju da zbog izvođenja radova izgradnje VT plinovoda – Ulica Ravnice I. na dijelu od Ulice J. Dalmatinca do Ulice Ravnice XI. i Ulica Ravnice XI. na dijelu od Ulice Ravnice I. do Ulice Ravnice V., od srijede 26. 09. 2018. godine od 08,00 sati do subote 20. 10. 2018. godine do 20,00 sati, bit će zatvorene za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Ulica Ravnice V. – Ul. Kneza Branimira – Maksimirsko naselje II. – Ul. Dragutina Albrechta – Ul. J. Dalmatinca i obratno.

Sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.