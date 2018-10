Predstavljanje projekta zasjenili prosvjednici: ‘Stavi pravu stvar na pravo mjesto – u Remetinec’

Autor: Hina

Projekt “Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb”, vrijedan 30 milijuna kuna, od čega ga s oko 25,5 milijuna kuna sufinancira EU, predstavljen je u četvrtak u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma (ZV), uz prosvjed predstavnika udruge za zaštitu okoliša UZOR iz Resnika gdje se taj CGO za Zagreb i Zagrebačku županiji planira izgraditi.

Predstavnici UZOR-a su kod ulaza u Kongresnu dvoranu ZV-a istaknuli transparente na kojima je pisalo: “Bandićevi kumovi past ćete u Resniku”, “Država propada na području otpada”, “Stavi pravu stvar na pravo mjesto u Remetinec” i “Gdje je USKOK?” ILUSTRACIJA/

Predsjednica UZOR-a Branka Genzić-Horvat poručila je kako prosvjedom opetovano izražavaju protivljenje građana tom “iznimno višestruko štetnom projektu” te pozivaju gradonačelnika Zagreba, ministra zaštite okoliša i energetike, župana Zagrebačke županije i direktora Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (ZCGO) da javnosti odmah i argumentirano odgovore koja je točno korist tog projekta za sve građane Zagreba, Zagrebačke županije i šire te koji su pravi razlozi za taj 18-godišnji zastarjeli nerazumni projekt i u čije ime ga uporno i dugo brane i provode na štetu građana.

Podsjetila je na nedavno izvješće Europske komisije u kojem se upozorava da Hrvatska neće ispuniti ciljeve koji su joj zadani EU direktivama te kako postojeći sustav mega centara nije u skladu s ciljevima odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te da EU takve projekte neće financirati.

Gradonačelnik Milan Bandić, koji je predstavio projekt, reagirao je na prosvjed poručivši kako to dokazuje “da su na pravom putu”.

“Jer uvijek ima u demokraciji onih koji prosvjeduju, a ima i onih koji delaju. Mi ćemo delati, a oni će prosvjedovati. Njima je demokratsko pravo da prosvjeduju, a mi da delamo”, poručio je Bandić.

Istaknuo je kako je taj projekt od značaja i za državu i za Zagreb jer to nije samo zagrebački otpad, nego i državni. Rekao je da je to država prepoznala te je na tome zahvalio ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću. Zahvalio je i Zagrebačkoj županiji na razumijevanju “da smo konačno shvatili da to radimo zajedno”.

Bandić je na kraju poručio da bez recikliranja, odvojenog prikupljanja otpada nema rješenja strategije gospodarenja otpadom.

“Uskoro kada sve ovo donesemo, za godinu dana, stvorit ćemo preduvjete da će oni koji ne budu odvajali plaćati tri do četiri puta više odvoz otpada. Zato je bolje da nas se ne udara po džepu nego da preduhitrimo to i preveniramo kako bi otpad učinili korisnom sirovinom, a mi racionalno gospodarili tim otpadom”, rekao je Bandić.

Zamjenica zagrebačkog župana Nadica Žužak istaknula je kako je današnje predstavljanje projekta “još jedan korak naprijed prema realizaciji izgradnje CGO-a Zagreb”. U Zagrebačkoj županiji, dodala je, izuzetno su zadovoljni što je procedura ugovaranja EU sredstava za izradu studijsko-projektne dokumentacije provedena u razumnom roku te se nadaju da će i procedura ugovaranja izrade studijsko-projektne dokumentacije biti provedena u što kraćem, optimalnom roku.

Direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (ZCGO) Igor Zgomba novinarima je rekao da će se za nekoliko godina u Resniku izgraditi CGO, postrojenje za obradu otpada u koje će se dovoziti “ostatni dio miješanog komunalnog otpada”. Napomenuo je da se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji godišnje proizvede 410.000 tona miješanog komunalnog otpada, a da je po odluci Vlade kapacitet tog centra 180.000 tona.

“Znači mora se provesti primarna selekcija, mora se napraviti odvajanje i ono što se ne može odvojiti, to dolazi u centar na obradu”, rekao je te dodao da će studija definirati najbolju tehnologiju.

Na pitanje novinara hoće li se u Resniku izgraditi spalionica, Zgomba je rekao da on ne bi govorio o terminu “spalionica” jer oni planiraju napraviti postrojenje za obradu otpada, a studija će pokazati kakva će obrada ići. “A energetska oporaba otpada je predzadnja faza u redu hijerarhije otpada, znači ono se se nikako ne može obraditi, ono se mora energetski oporabiti”, rekao je.

Predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Aleksandra Anić-Vučinić rekla je da realizacija takvih projekata jako dugo traje – po pet, šest i više godina pa bi svako zaustavljanje i promjena smjera vratila projekt na početak. Apelirala je da se realizacija projekata gospodarenja otpadom “izdigne iznad politike”.