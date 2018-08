PORAST CIJENE NEKRETNINA U ZAGREBU: Predstoji li nam cjenovni ‘boom’ u skoroj budućnosti?

Autor: Dnevno.hr

Prema istraživanju Njuškala provedenom na uzorku od 156 tisuća aktivnih oglasa nekretnina, cijene istih u Hrvatskoj na godišnjoj razini ubrzano rastu, pa su tako više za 4 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Stanovi su, uspoređujemo li aktualne podatke s istim mjesecom prošle godine, poskupili za 6 i pol posto, dok su kuće skuplje za čak 4 posto. No, novost je da su cijene u srpnju ove godine prestigle one iz 2011. godine, što nas dovodi do zaključka da je kriza u sektoru nekretnina RH daleko iza nas i da nam možda predstoji pravi cjenovni „boom“ u skoroj budućnosti.

Gledajući županije u kojima se nekretnine najviše pretražuju, Grad Zagreb je na prvom mjestu, dok se odmah iza njega nalaze Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, te Zadarska županija.

U Zagrebu trenutna prosječna cijena kvadrata stana iznosi 1.873 eura i za 9 posto je viša u odnosu na isti period prošle godine.

Kvadrat stana u Hrvatskoj je 38 posto skuplji od kvadrata kuće. Tako je u Zagrebu kvadrat kuće bilježio rast od tek 1 posto na godišnjoj razini, dok su u Osijeku i Zadru cijene ostale na razini prošlogodišnjih. Najveći godišnji rast cijena kvadrata kuća u Hrvatskoj od većih gradova zabilježen je u Splitu i iznosio je čak 13 posto.

Prosječna tražena cijena kvadrata stana u Zadru iznosi 2.027 eura i za 11 posto je viša u odnosu na prošlu godinu, dok istovremeno prosječna cijena kvadrata kuće stagnira i iznosi 1.485 eura. U pravilu veću cijenu postižu nekretnine na obali i u Zagrebu, dok se u Slavoniji bilježi najniža cijene nekretnina.