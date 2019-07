Otkrivena pozadina požara na Jakuševcu! Ugledni pravnik za Dnevno: Policija mora to istražiti, građani zaslužuju istinu!

Iako je od požara prošlo neko vrijeme, vatrena buktinja koja je zahvatila Jakuševac u Zagrebu i dalje je glavna tema o kojoj se ne prestaje pričati. Lome se kloplja oko zagađenosti zraka, ali i oko čitave problematike odlaganja otpada, s kojom se Zagreb, očigledno, jako teško suočava.

Nakon požara, priopćenjem se u ime Hrvatskih suverenista oglasio i pravnik Pero Kovačević, koji je iznio zanimljivu tezu o situaciji koja je snašla građane grada Zagreba.

“Nedavni požar na Jakuševcu uznemirio je građane grada Zagreba. Hrvatski suverenisti su zaprimili velik broj dojava građana koji u proteklom razdoblju nisu mogli odložiti svoj glomazni drvni otpad u reciklažna dvorišta. Građanima je rečeno da reciklažna dvorišta zbog pretrpanosti i nemogućnosti odlaganja na glavnom odlagalištu, ne mogu zaprimati glomazni drvni otpad.

Slučajno ili ne, nakon toga se dogodio požar na Jakuševcu. Stoga Hrvatski suverenisti pitaju gradonačelnika: da li je možda ovaj požar na Jakuševcu jedan novi plan gospodarenja otpadom, pa se na ovakav način reciklira odnosno „zbrinjava“ oko 15 000 m3 za odlaganje novog otpada ili je posrijedi nešto drugo. Možda se Neron pojavio na Jakuševcu??? Građani Zagreba zaslužuju znati punu istinu”, napisao je Kovačević.

Nakon ove intrigantne objave, za komentar smo osobno zamolili gospodina Kovačevića, koji nam je potvrdio kako im se građani već duže vrijeme javljaju te ukazuju na problem da za smeće u Zagrebu – nema mjesta!

Kovačević smatra kako bi se po pitanju ovog slučaja, odnosno požara, trebala provesti detaljna policijska istraga koja bi otkrila uzrok požara, jer kako kaže, sve je ovo u krajnju ruku malo čudno.

Smeće je problem diljem Zagreba

No smeće, kako ističe Pero Kovačević, nije samo problem u reciklažnim dvorištima već i diljem Zagreba. Gotovo pa svakodnevno svjedočimo prenatrpanim kontejnerima te razbacanim smećem oko istih po kvartovima diljem Zagreba.

“Na žalost i to je veliki problem. Broj odvoza otpada smanjen je s tri puta tjedno na dva puta te se to itekako osjeti. Problem su u tom slučaju i građani, koji ne mare na prenatrpane kontejnere već odlažu otpad kraj njih te na taj način stvaraju ‘divlje deponije’ praktički u centru grada. A kada jedan ostavi smeće, i drugi će to za njim napraviti“, kazao je Kovačević.

Rješenje ovog problema vidi u postavljanju kamera te preventivnom kažnjavanju onih koji se tako nedolično ponašaju.

Iako je ugašen i saniran, kako stvari stoje, požar na Jakuševcu biti će glavna tema još neko vrijeme…ili barem do trenutka dok se ne sazna tko je kriv za ovaj događaj, koja se nalazi na granici ekološke katastrofe usred glavnog grada.