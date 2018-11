MASAKR NA STRUGAMA: Maricu i posinka ubio je rođak?

Autor: Dnevno.hr

Nisu uspjeli niti kriknuti. Ako su i pozivali nekoga u pomoć, Maricu (76) i Sinišu Minkovića (50) nitko nije čuo nakon što ih je napao ubojica. Susjedi zato dvije noći ne mogu zaspati.

Brava je istražitelje na zagrebačkim Strugama III. dočekala razvaljena s jasnim tragovima nasilnog ulaska.

U kući su tijela u subotu prvi pronašli susjedi koji su rekli da su vrata bila otključana. Prvi susjed je oko 13 sati ugledao Maricu kako leži na leđima u lokvi krvi. Pozvao je svoju majku jer je mislio da je žena pala te se ozlijedila. Kad ju je susjeda ugledala, vidjela je da je mrtva te su odmah pozvali policiju. Dozivali su Sinišu, no on se nije javljao. Novi detalji istrage pokazali su svu krvoločnost dvostrukog ubojice. Sinišu je ulovio u krevetu na spavanju. Doslovno mu je bez milosti prerezao grkljan te ga je ostavio da iskrvari u spavaćoj sobi. Nije se uspio othrvati. Točno vrijeme smrti majke i posinka istražitelji još nisu otkrili, piše 24sata.

Oba tijela su i dalje na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati. Kao jedna od posljednjih teorija pojavila se i mogućnost da je ubojica u kuću ušao tijekom noći na subotu, a ne ujutro. S obzirom na to da oružje nisu uspjeli pronaći, zasad pretpostavljaju da su ubijeni nožem. U potrazi su prekopali doslovno sve, od dvorišta kuće, krova, žljebova, grmlja i šikara u susjedstvu pa do kante za smeće.

Ekipa za očevid ništa nije prepustila slučaju pa se, nakon prvog očevida ubojstva, u nedjelju uvečer pojavila pred kućom u Strugama. Taj puta ušli su u stan koji je koristio nećak ubijene Damir M. (36). Dobili su sudski nalog zbog istrage ubojstva te su detaljno pročešljali njegove stvari.

Kako bi spriječili da se itko mota oko kuće, policajci su zapečatili sve ulaze. Na prolaze oko objekta stavili su policijsku traku, kao i na ulazna vrata ograde.

I u ponedjeljak su ispred kuće hodočastili susjedi i prijatelji ubijenog Siniše i Marice te su nastavili paliti lampione. Bilo ih je oko 30, a jedan je zapalio i poštar koji dostavlja na tom području. Obitelj u ponedjeljak nije znala ništa više o nastavku istrage te jesu li policajci nešto bliže pronalasku ubojice.

“Ništa nam nisu govorili. Ne znamo ni kad će biti sprovod. Rekli su da će nas obavijestiti kad će to biti moguće”, rekli su kratko u obitelji još shrvani, tužni i umorni od stravičnog vikenda.

Nestalog nećaka nitko nije vidio od petka. Do ulice i stana u kojem je živio nije navraćao niti se ikome javljao. No dok policija ne utvrdi je li uopće imao veze s dvostrukim ubojstvom i dok ne ulove ubojicu, susjedi će strahovati. Više ne vjeruju nikome.

“Sinišu sam zadnji put vidio u petak. Išao je iz grada, s tržnice. Bio je u nabavci jer je Marica bila slabije pokretna. Pozdravio me, kao što je i uvijek pozdravljao”, ispričao je jedan od neutješnih susjeda.

Bili su obiteljski prijatelji te su se zato često i posjećivali.

“Bojimo se zbog svega i pazimo da su nam kuće uvijek zaključane. Nije nam svejedno”, kažu nam stanari Ulice Struge III. dok je ubojica njihovih susjeda i dalje na slobodi.

U bilo koje doba dana uvijek netko od susjeda pazi ako ugleda ljude koji ondje ne žive.

Čim se netko nepoznat pojavi na ulici ili nekom odvojku, u kućama se miču zavjese ne bi li vidjeli o kome je riječ. Do doma ubijenih dolaze ljudi i automobilima, a prolaznici zastanu kad ugledaju mnogo lampiona.

“U petak i subotu nisam vidio nikog sumnjivog da bi se motao oko njihove kuće niti se čula neka galama”, rekao je susjed.

Ni on nije od petka vidio nestalog nećaka Damira koji je navodno pričao kako ide djevojci u Beograd. Policiji je dobro poznat svog svojih grijeha iz prošlosti. Odslužio je šest godina iza rešetaka jer je s kompanjonima prodavao ukradeno zlato iz pljačke zlatarnice Celje u kolovozu 2010. On je bio glavni organizator, dok su njegovi suradnici osuđeni na pet godina robije i uvjetne kazne.

Podsjetimo, maskirani razbojnik upao je oko 9.45 sati u zlatarnicu u Vlaškoj ulici. Prestravljenoj prodavačici zaprijetio je pištoljem te ju je vezao i zatvorio u toalet. Brzo je uspio isprazniti gotovo sve ladice, police i sef. Kad je izašao, zaključao je vrata i nestao.

U torbi je imao gotovo četiri kilograma nakita, a šteta je bila nešto manja od tri milijuna kuna.

Istog dana policija je u Petruševcu uhitila trojicu braće kod kojih su pronašli pištolje, kiruršku masku, rukavice, kapu, nakit, 9700 eura, 21.000 kuna, ključ ulaznih vrata zlatarnice, kao i snimku videonadzora.

Damira su pronašli dan poslije. Spavao je u stanu bake tadašnje djevojke. S jednim od pomagača završio je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ostali su se branili sa slobode.

“U šoku sam zbog svega. Posvuda se u medijima piše da sam osumnjičen za ubojstvo. Nisam kriv. Tetu sam zadnji put vidio prije nekoliko dana kad sam otišao kod nje po stare novine da nakurim peć. A tog 24. studenoga oko 7 sati ujutro sam otišao od kuće jer mi je u 8.10 sati s autobusnog kolodvora polazio autobus. Bilo je to vikend-putovanje koje sam planirao još u Njemačkoj. Ne mogu vjerovati da sam opet osumnjičen, i to za nešto što nisam napravio. Strah me da je to što se tamo dogodilo zapravo bilo namijenjeno meni zbog moje prošlosti. S tetom Maricom sam bio u dobrim odnosima. Da, znao sam od nje posuditi novac, nikad više od 50-ak kuna.

Nikad nije tražila da joj ga vratim”, kaže za Jutarnji list Damir M.