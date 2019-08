JE LI ITKO U HRVATSKOJ OVO PRIMIJETIO? Valdec upozorio na jedan medij: ‘Ta gamad ništa ne poklanja’

Autor: dnevno.hr

Poznati hrvatski novinar Robert Valdec na svojem je Facebooku iznio zanimljivo opažanje koje prenosimo u cijelosti:

Danas ujutro je zbog mene uginuo jedan bijeli nosorog. I koala. I dva čudnovata kljunaša. Peče me savjest.

Zamijenio sam, naime, na kiosku svojih teško zarađenih deset kuna za primjerak Jutarnjeg lista. Jer je uz njega bio CD s pjesmama Olivera Dragojevića. Znam, nije mi olakšavajuća okolnost što sam tu mučnu kupoprodaju obavio konspirativno, na kiosku na kojem nikada ništa ne kupujem, stavio sunčane naočale i kapu da me nitko ne prepozna, odmah odlijepio CD, stavio ga u džep, a ostalo tutnuo u kantu za smeće, u prirodan okoliš te tiskovine.

I slušao Olivera cijeli dan. No sad me nešto muči. Ta gamad ništa nikom ne poklanja. Pa sam malo pronjuškao i shvatio da im je CD financirao Grad Zagreb. Ok, više nisam građanin Zagreba, ne plaćam prirez pa mi se fućka. No zašto Grad Zagreb privatnoj novinskoj fake news kući financira CD Olivera Dragojevića koji pjeva isključivo o Dalmaciji, da bi oni dizali tiražu?

Volim Olivera i njegove pjesme, većinu, no zašto Grad Zagreb, ako već mora plaćati medijski reket, ne financira CD Zvonka Špišića, Ive Robića…, zbirku poezije Drage Britvića?