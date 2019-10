ISTRAŽILI SMO RADOVE U ZAGREBU: Ovi popravci cesta i pruga spasit će vam živce

Autor: Dnevno.hr

Primijetili ste, vjerojatno, nove ZET-ove autobuse koji se posljednjih nekoliko godina pojavljuju u centru Zagreba. Ako koristite javni prijevoz, jamačno ste zamijetili da vam je putovanje na posao puno ugodnije i manje stresno. Ako ga, pak, ne koristite, čuli ste da ti novi autobusi više toliko ne buče i ne drndaju oko vas. No vjerojatno niste primijetili da je tih 15 autobusa u Zagreb stiglo uz pomoć Europske unije. Grad Zagreb, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukutre koje sudjeluje u pripremi projekata za apliciranje za EU fondove, upravo je u velikom procesu modernizacije javnoga gradskog prijevoza, a uz to radi i na ukupnom unapređenju svojih prometnica na kojima se u posljednjih dvadeset godina broj automobila gotovo udvostručio.

Zagreb je dosad ukupno potrošio, i u idućih nekoliko godina planira potrošiti, drastično više od pola milijarde kuna, gotovo 700 milijuna kuna, kako bi postao još modernija europska metropola. Čini to na nekoliko načina: ulaže u potpuno nove autobuse, obnavlja tramvajske pruge, modernizira autobusne kolodvore, obnavlja ceste i, u dosad najvećem projektu, od srpnja 2018., rekonstruiraju jedan od najvećih prometnih problema grada — rotor u Remetincu. Ovako značajne investicije teško može izdržati samo jedan grad za sebe, čak i kada je riječ o najvećem gradu u Hrvatskoj. Zato je bitno napomenuti da se svaki od ovih velikih projekata financira dijelom iz Kohezijskog fonda, u kojem su aplikacije za financiranje zajedno kreirali Grad i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukutre, a dijelom iz državnog proračuna.

Oni ZET-ovi autobusi koje smo spomenuli na početku u Zagreb su stigli prije dvije godine, kada je isporučeno 15 autobusa vrijednih više od 32 milijuna kuna, a u tom trenutku, 2017. godine, isticalo se kako je to prvi korak prema modernizaciji i unapređenju javnoga gradskog prijevoza. Taj se projekt nastavlja i ove godine, jer ZET uz pomoć sada već drugog ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture nabavlja još 29 najmodernijih autobusa vrijednih više od 50 milijuna kuna koje potječu iz Kohezijskog fonda i državnog proračuna Hrvatske. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 56 milijuna kuna, dok dodijeljena bespovratna sredstava iznose 44,6 milijuna.

“Ovaj suvremeni vozni park pridonijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, povećat će sigurnost vozača i putnika u javnom prijevozu, smanjiti troškove održavanja vozila i naš negativni utjecaj na okoliš”, govore u ZET-u o ovom ozbiljnom projektu koji provode s Ministarstvom, te nam potvrđuju i da cijeli projekt napreduje prema planu koji je podnesen uz natječaj za financiranje iz EU-a. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je krajem siječnja 2019. godine, a upravo je u pripremi i potpisivanje ugovora o javnoj nabavi pa se očekuje da će nas svih 29 autobusa vrlo brzo vozikati zagrebačkim cestama.





Zagrebački bum u modernizaciji prometa najočitiji je na jugozapadnom dijelu grada, gdje već više od godinu dana traju radovi na jednom od omraženih prometnih rješenja u gradu — rotoru u Remetincu. Svi u bližoj ili daljoj obitelji, među prijateljima, sigurno imamo dragu osobu koja će radije voziti dva, tri ili četiri kilometra duže da bi stigla do odredišta, samo da ne mora koristiti rotor, koji je postao poznat i kao mjesto na kojem se dogodilo najviše lakih prometnih nesreća u cijelom Zagrebu. U Gradu su, kao i svi građani, prepoznali da je to križanje problematično te su znali da je ozbiljna rekonstrukcija potreba. Isto tako su znali i da će ovo biti skup projekt, no ipak su morali ući u njega.

Dugo su stručnjaci radili na ovom projektu kako bi utvrdili najbolje prometno rješenje na ovom zagrebačkom čepu. Zaključili su da su im dva glavna cilja osigurati protočnost i povećati sigurnost. Učinit će to tako da zadrže postojeća tri traka osnovnog rotora, ali na njih će dodati nove trake za skretanje udesno te masivni podvožnjak koji će povezivati smjer istok – zapad, a bit će ukopan ispod rotora u dva tunela. Osim toga, treba srediti i okolicu rotora: riješiti zaštitu od podzemnih voda, rekonstruirati tramvajske pruge koje su prije prolazile ispod rotora, dograditi kompletnu komunalnu infrastrukturu… Kada je sve to stavljeno na papir, pokazalo se da će cijela rekonstrukcija stajati više od 331 milijun kuna, što je trošak koji bi gradski budžet itekako osjetio. Zato se Zagreb još jednom udružio s Ministarstvom prometa kako bi dio projekta financirali iz fondova EU-a. Tako su za projekt dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 320 milijuna kuna, od kojih se 272 milijuna kuna sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 48 milijuna iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Dogovor je postignut i radovi su počeli u srpnju 2018. godine. U prvoj fazi promet je prebačen na novoizgrađene prometnice, što je dalo odgovor na najvažnije pitanje koje su si postavljali građani Zagreba: ako promet jedva funkcionira na zagušenom rotoru, kako će funkcionirati kada na rotoru počnu radovi. Očekivao se potpuni kaos u tom dijelu grada, no pokazalo se da je novo rješenje omogućilo promet bez većih zastoja i problema.

Nakon godine dana rada, stigli smo gotovo do finalne faze. Upravo je u tijeku izgradnja podvožnjaka i tunela koji će prolaziti ispod rotora. Dovršeno je postavljane armiranog betona, napravljena je crpna stanica koja će sprečavati poplave, a prema planu, uskoro kreću radovi na njihovoj unutrašnjosti. Dok jedan tim marljivo radi na tunelima, sasvim druga ekipa radi na rekonstrukciji, proširenju, sanaciji i izgradnji nadvožnjaka samog rotora. Sjeveroistočni, sjeverozapadni, jugoistočni i jugozapadni su dovršeni, na sjevernom je sanacija u završnoj fazi, a na istočnom, koji će biti potpuno nov, radovi su u tijeku. Grade se i nove ceste koje se uklapaju u rotor, a istovremeno su počeli i radovi na tramvajskim prugama i bukobranima koji će stajati uz naselje Savski gaj. Ostalo je još povezati Jadranski most s novim rotorom, zbog čega je nedavno uvedena potpuno nova regulacija prometa, a cijela bi rekonstrukcija trebala biti gotova u travnju iduće godine.

“Jako smo ponosni na ovaj projekt za koji smo osigurali značajna europska sredstva. Ovo je sigurno jedan od najvećih projekata u Zagrebu koji su sufinancirani iz EU-a”, kažu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. “Dovršetkom rekonstrukcije dobit ćemo protočnu i sigurnu prometnicu za sve građane Zagreba i sve one kojima je rotor jedna od prilaznih točaka Zagrebu”, zaključuju u Ministarstvu.

No, kupnja novih autobusa i rekonstrukcija rotora nisu jedina dva infrastrukturna projekta u gradu Zagrebu na kojima se upravo radi kako bi se poboljšala prometna povezanost. ZET, naime, radi na prvoj fazi modernizacije tramvajske mreže u gradu Zagrebu. Cilj je projekta rekonstruirati prugu na 11 tramvajskih linija, ukupne dužine 8,2 kilometra. To znači da će se mijenjati dotrajali kolosijeci te modernizirati tri ispravljačke stanice koje tramvaje napajaju strujom, one u Patačićkinoj, Daničićevoj i na Zvijezdi. Iako prosječnom građaninu ova prethodna rečenica ne znači puno, itekako će to osjetiti — u tramvaju će vožnja biti puno ugodnija, a bit će i manje zastoja zbog nestanka struje.

Možda se na trenutak čini da je ovo jednostavan projekt koji se može odraditi u nekoliko mjeseci za ne tako puno novca. Iznenadili biste se. Ukupno će cijeli projekt stajati gotovo 260 milijuna kuna. Od toga je Zagreb, putem aplikacija za EU fondove na kojima je surađivalo i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uspio dobiti 207 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od kojih se 176 milijuna sufinancira iz Kohezijskog fonda, a 31 milijun iz državnog proračuna. Ugovor o dodjeli potpisan je 10. lipnja 2019. godine, a radovi su u tijeku i pozorno ćemo ih pratiti.

Kako doznajemo u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u pripremi su još neki golemi projekti koji će svima olakšati živote. Tako će se osigurati više od 112 milijuna kuna za pilot-projekt nabave električnih autobusa u Zagrebu i Splitu, 265 milijuna kuna za nabavu novih modernih autobusa, 200 milijuna kuna za modernizaciju autobusnih kolodvora te ogromnih 579 milijuna kuna koji će se iskoristiti za rekonstrukciju Sarajevske ceste te izgradnju dionice koja će spojiti Sarajevsku i autocestu A11 Zagreb – Sisak preko Ranžirnog kolodvora. Osim toga, radi se na prometnom povezivanju zračne luke “Franjo Tuđman” i grada Zagreba, nabavi novih tramvaja za ZET, na drugoj fazi izgradnje tramvajske infrastrukture u Zagrebu te na automatizaciji upravljanja prometom u cijelom gradu. Svi će ti projekti biti sufinancirani u nekim svojim dijelovima novcem iz Europske unije, uz pomoć aplikacija za financiranje koje zajedno kreiraju Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.