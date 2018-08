Građani se često uplaše: Evo zašto svake prve subote u mjesecu čujete sirene za uzbunu

Autor: Dnevno.hr

Svake prve subote u mjesecu u Zagrebu, točno u podne, provjerava se ispravnost sirena kako ne bi došlo do zastoja u slučaju da se dogodi neka katastrofa.

Mnogi se građani uplaše i pitaju zašto se čuje sirena, napada li nas netko napada i je li se nešto dogodilo, piše Zagrebački kutak. Velik broj građana još uvijek imaju ružna sjećanja na sirene koje su se čule za vrijeme Domovinskog rata.

Nekima se ne sviđa to što se testiraju, no bez provjera mogu zatajiti u trenutku kada najviše zatrebaju pa bi tek onda došlo do još većih neželjenih posljedica. Uzbune nisu samo za vrijeme rata, one se mogu oglasiti u slučaju elementarne nepogode, požara ili potresa.

Ovo je plakat sa uzbunama i njhovim značenjem kako bi se prisjetili (tko je zaboravio) kada se oglašavaju i kako one zvuče. Isto tako, od kraja rata je rođeno puno novih naraštaja koji nisu imali priliku upoznati se s uzbunama.

Ako netko želi čuti pojedini znak uzbune, može učiniti OVDJE.

Ako čujete sirenu istog tona bez oscilacija i prekida – ne morate se bojati jer je to znak prestanka opasnosti.