(FOTO) TO JE DUH! Oko 2000 ljudi trčalo na popularnom noćnom maratonu na Bundeku usprkos naglom zahladnjenju

Autor: ZG/Dnevno.hr

Zagrebački Bundek i savski nasip ove su subote ponovno okupili oko dvije tisuće zaljubljenika u trčanje koji su na GRAWE noćnom maratonu uživali u druženju, zabavi i trčanju pod krilaticom „Fly me to the moon“. Prvi put od kada se održava jedna od najomiljenijih zagrebačkih utrka, maratonce je na stazi u zadnjem dijelu utrke pratila i kiša. No, najavljena loša vremenska prognoza nije omela stotine i stotine trkače da taj najluđi noćni spektakl, kako ga nazivaju, dožive kao još jedno neponovljivo iskustvo. Utrku su ponovno organizirali osiguravajuće društvo GRAWE Hrvatska i Atletski klub Sljeme, a pobjednici maratona bili su Ana Štefulj i Daniel Patašnik koji su oboje istrčali 42,195 kilometra u vremenu od 3 sata, 24 minute i 14 sekundi.

Među pobjednicima ostalih disciplina bilo je onih koji su redovito na postoljima, pa i onih koji se prijavljuju na utrku u zadnji čas, a među trkačima i nekih koji su istrčali više od 500 maratona. Posebno su se istaknuli trkači koji su ujedno i oboljeli od multiple sklerozi, a pridružili su se utrci i primjerom pokazali da ni teške životne okolnosti ne trebaju biti prepreka za tjelesnu aktivnost i trčanje po nekoliko kilometara.

GRAWE noćni maraton već je tradicionalno završnica velikog dobrotvornog projekta „PoKRENI – Pokloni svoje kilometre“ kojeg osiguravajuće društvo GRAWE provodi već četvrtu godinu s ciljem podizanja svijesti o važnosti kretanja i usvajanja zdravih životnih navika koji su temelj za kvalitetniju budućnost. Osim toga, inicijativa PoKRENI svake godine motivira trkače diljem Hrvatske za zajedničko skupljanje trkačkih kilometara za one kojima je to najpotrebnije. Tako su ove godine trkači prikupiliviše od 100.000 kilometara za sve oboljele od multiple skleroze pod sloganom Možemo sve.

GRAWE Hrvatska je te prikupljene kilometre pretvorio u donaciju od 50.000 kuna i na početku utrke na Bundeku donirao Savezu društava multiple skleroze Hrvatska. Tim je povodom predsjednik Uprave GRAWE Hrvatska, Igor Pureta rekao:

“Još jednom se zahvaljujemo svim trkačima koji su poklonili svoje kilometre i time osigurali donaciju od 50.000 kuna Savezu društava multiple skleroze. I ove smo godine zajedno pokazali da razumijemo potrebe osjetljivih pojedinaca u našoj zajednici i da smo spremni učiniti više kako bi njihov život bio što sličniji našem. Upravo iz tog razloga već četiri godine provodimo PoKRENI inicijativu koja obuhvaća sve koji žele učiniti neku promjenu kako za sebe tako i za druge, jer kao osiguravajuće društvo, na vrh ljestvice prioriteta stavljamo život i zdravlje te je naša odgovornost da svima pružimo potporu i motivaciju u ostvarenju pozitivnih promjena”.

Donacija će Savezu pomoći u promicanju liječenja, rehabilitacije, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti. Prilikom primanja donacije Branka Lukić, predsjednica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, izjavila je:

“Iznimno smo sretni što je GRAWE Hrvatska odabralo naš Savez za ovogodišnju donaciju. Taj vrijedan doprinos iskoristit ćemo kako bi osigurali pomoć i podršku oboljelima od multiple skleroze. I posebna zahvala u ime svih članova Saveza, svim trkačima koji su tijekom ljeta marljivo trčali i skupljali kilometre na svojim pametnim telefonima te na društvenim mrežama širili svijest o MS-u. Naime, cijela je inicijativa sa GRAWE osiguranjem i izazovom PoKRENI i ove godine pokazala važnost fizičkog kretanja, ne samo za zdrave već i za oboljele osobe jer svima poboljšava kvalitetu života”.

Na GRAWE noćnom maratonu u ime svih oboljelih od multiple skleroze trčalo je i nekoliko članova Saveza, koji i sami imaju dijagnosticiranu ovu bolest. Prije no što je krenuo na trkačku dionicu od 10 kilometara Marko Kezerić, jedan od oboljelih od MS-a je rekao:

“Nakon dijagnosticirane multiple skleroze i početnog šoka vrlo brzo sam izašao iz potpune negative i shvatio da pozitivnim razmišljanjem i življenjem punim plućima mogu pobijediti tu bolest. Nakon dijagnoze pokušavam svaki trenutak provesti u prirodi trčeći ili planinareći. Otrčao sam nekoliko trka od pet kilometara, a PoKRENI inicijativa dala mi je dodatan poticaj da se ohrabrim i prvi put otrčim ‘desetku’. Predivno je što se toliko ljudi pokrenulo upravo za one koji to ne mogu, hvala od srca svima koji su sudjelovali u skupljanju kilometara i dali svoj doprinos za one koji se bore s multiplom sklerozom”.