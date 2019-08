Bandićev ‘projekt Manhattan’ pred novim problemima

Udruga građana Siget urudžbirala je u ponedjeljak u Gradskoj upravi 1327 potpisanih primjedbi i prijedloga na Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Zagreba. Primjedbe i prijedlozi skupljeni su od članova raznih inicijativa i udruga u sklopu ponovljene javne rasprave o izmjenama GUP-a koja traje do 14. kolovoza. Jedna od glavnih primjedbi na GUP odnosi se na projekt “zagrebačkog Manhattana” na području sadašnjeg hipodroma.

Prema riječima predsjednice Udruge građana Siget Gordane Pasanec, primjedbe i prijedlozi prikupljani su puna četiri dana na području naselja Siget i na hipodromu. Primjedbe koje su popisali stručnjaci iz udruga Pravo na grad i Zelene akcije mogu se potpisati još danas, i to na Trešnjevci između Selske ulice i livade Grbavice od 18 do 20 sati te u isto vrijeme sutradan na hipodromu.

“Ovakve sloge građana, inicijativa, udruga, struke nikada nije bilo, ovo je prvi put. Zagreb se probudio i sad će oni vidjeti što je Zagreb”, poručila je Pasanec izražavajući zadovoljstvo odazivom građana.

Također je gradonačelnika Milana Bandića prozvala da ne sluša glas građana ni struke. “Ljeto je termin kada su oni računali da će to proći samo tako, da se ljudi neće odazivati. Zbog toga smo još više ponosni što je odaziv takav. Bez obzira na to što su godišnji i nema ljudi, oni na različite načine nalaze sredstva da dođu do tih primjedbi i da one budu poslane, bilo poštom, bilo da dođu do nas i to ispune. Ovaj put građani su pokazali da im je stvarno svega dosta i mislim da bi nas trebao poslušati. I nas i struku”, istaknula je.

Pasanec, iako optimistična kad je riječ o rušenju GUP-a, tvrdi da postoji i plan B koji se odnosi ni manje ni više nego na referendum za smjenu gradonačelnika. “Imamo podršku cijele oporbe iz Skupštine, javlja se sve više stranaka i daje nam podršku, čak i iz Sabora”, rekla je.

Također tvrdi da ima potporu dijaspore. Prema njezinim riječima, Zagrepčani iz dijaspore poslali su javno pismo i poziv da svi izvana sudjeluju u rušenju GUP-a. “Ne smijemo stati, idemo do kraja, ovaj GUP ne smije proći”, poručila je Pasanec.

Ponovljena javna rasprava o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba počela je u srijedu, 31. srpnja, a građani u njoj mogu sudjelovati tako da se očituju pisanim putem, i to samo o dijelovima GUP-a koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog iz 2017. godine.

Gradonačelnik Milan Bandić već je početkom srpnja pokušao dobiti potporu zastupnika Gradske skupštine za izmjene i dopunu GUP-a koje bi, među ostalim, omogućile izgradnju “zagrebačkog Manhattana”. Izmjene je zaustavilo Ministrastvo graditeljstva i prostornog uređenja, odbivši dati suglasnost pod izlikom da izmjene GUP-a nisu usklađene s Prostornim planom Grada Zagreba.

