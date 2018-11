Bandić na konferenciji za medije zasjao u punom sjaju: Evo što misli o Putinu, nagradi, novinarima, ali i sebi

Autor: Dnevno.hr

Gradonačelnik Grada Zagreba, održao je konferenciju za novinare na kojoj je, između ostaloga, govorio i o priznanju koje je u nedjelju primio od ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi.

“Širenje prijateljstva između glavnih gradova, kao što sam rekao kad sam primao priznanje od predsjednika Putina, i suradnja Zagreba i Moskve na čast je gradonačelniku Bandiću. Ponosan sam na tih 19 godina, u veljači 2020. ćemo obilježiti i proslaviti i u Zagrebu i Moskvi, Dan Zagreba u Moskvi, a Dan Moskve u Zagrebu”, rekao je Bandić.

“Drugo na što sam posebno ponosan, to je prije svega priznanje toj suradnji koja će u veljači 2020. doživjeti 20 godina. To je blago za dva glavna prijateljska grada, druželjubiva, prijateljska i bratska naroda. To je blago za ruski i hrvatski narod i to je blago za Rusku Federaciju i za Republiku Hrvatsku. Kome ja to trebam dalje objašnjavati, taj ili ima temperaturu ili ne zna ni a od abecede”, rekao je Bandić.

Potom se Bandić obrušio na okupljene novinare. Na pitanje jedne novinarke, Bandić ju je oslovio sa “Sunce”, na što mu je ona kazala da joj se tako ne obraća. “Dobro, neću. Vi mene onda zovite gospodine gradonačelniče. Tako me niste nikad nazvali. Ispričavam se, neću vas više nikad nazvati sunce. Otkud vam pravo da vi vodite pressicu? Polako, doći ćete na red, zašto ste nervozni? Niste naučili razgovarati. Bandić nikome nije kriv, nijednom uredniku, ja sam svoj projekt”, rekao je.

“Gledao sam kako želite minimizirati tu moju nagradu. To je strašno, Goebbels bi vam pozavidio! Ja da imam televiziju, bila bi još jača od bilo koje na kojima vi radite. Ban Ki-Moon je dobio istu tu nagradu. Umjesto da promovirate Zagreb i Hrvatsku, vi mene trpate u koš Vučića, Nikolića, Dačića. To je strašno! Goebbels, čisti Goebbels! Ja sam ponosan na tu nagradu, ponosan na 20 godina krvavog rada i prijateljstva s tim ljudima”, rekao je Bandić.

Upitan je li znao da se Putina i Rusiju, između ostaloga, sumnjiči i za nedemokratsko postupanje i prema SAD-u i prema nizu drugih država te da na upitne načine nastoji ojačati atmosferu ruskog utjecaja, Bandić je novinaru odgovorio da on takvih kompleksa nema. “Ja nemam taj kompleks koji vi imate. To je vaše pravo, ali ja taj kompleks nemam. Nisam razmišljao, jer ja nemam tu stranu mozga koju vi imate. Ja donosim odluke za generacije, a ne za mandate”, rekao je Bandić.

“Ako je širenje mira i suradnje stvar o kojoj trebamo diskutirati, onda ćemo smijeniti Ban Ki-Moona. On je dobio istu nagradu kao i ja. Ima malo veću odgovornosti od mene i nije razmišljao vašom glavom, da je razmišljao vašom glavom, ne bi primio tu nagradu”, rekao je Bandić novinarima.

Na pitanje reportera Hrvoja Krešića zašto novinare i urednike naziva jadnicima i bijednicima, Bandić je odgovorio: “Vi ste, vidim psiholog. Znate tko je nervozan? Oni koji upadaju drugima na riječ. Ja nisam nervozan, vi ste nervozni.”

Upitan ima li većinu u Gradskoj skupštini, Bandić je rekao da to nije njegov problem. “Problem većine u skupštini nije problem gradonačelnika. Stoji čovjek prema vama koji je šest puta biran za gradonačelnika, to se nikad više neće ponoviti. Gradonačelnika su izabrali građani Grada Zagreba, kao što su izabrali zastupnike u Skupštini”, rekao je Bandić.

Na pitanje vezano uz natječaj za izgradnju spomenika Oltaru domovine, Bandić je rekao da on nema veze s natječajima. “A kakve ja imam veze, bogati, s natječajima? Promašili ste cijelu loptu. Ne vodim ja nabavu, to vodi pročelnica za nabavu. Mi živimo u demokratski uređenoj zemlji, u Zagrebu. Zašto trpate gradonačelniku na teret ono što ne trebam imati, tko vam je to naredio? Čim je kod Bandića, odmah je nešto sumnjivo, ne mogu ljudi odoljeti Bandiću. Sve teže će odoljeti, što budem čvršći, dosljedniji i vredniji. Toga mi nedostaje, a još mi glava radi”, rekao je Bandić, a prenosi N1.